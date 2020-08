Mor Fassa Ndiaye : « Le Maire Maguette Sène, un Bâtisseur… »

Le Sénégal a toujours accompagné la mise en œuvre de sa politique de décentralisation de programmes conséquents.

L’importance et l’impact de ces programmes ont varié selon le degré d’engagement des organes exécutifs des collectivités locales.

Au niveau de la commune de Malicounda, l’engagement et le dévouement du Maire Maguette SENE et de son équipe municipale ont conduit à la réalisation d’importants projets structurants en direction des populations depuis 2014 jusqu’à nos jours.

En effet, tous les efforts et stratégies déployés pour un développement harmonieux de la commune sont orientés vers l’amélioration du cadre de vie des populations surtout en termes d’accés à l’eau et à l’assainissement.

Le constat est que le système d’approvisionnement en eau potable dans la commune de Malicounda depuis le temps de la communauté rurale, est assuré selon trois sources différentes, à savoir :

– la Sen Eau (Ex SDE) dans les villages de Saly Aerodrome, Falokh, Mballing, Warang, Nianing et Pointe Sarène ;

– des forages dans les villages de Malicounda Bambara, Fandane, Keur Balla Lo et Malicounda Wolof et

– des puits dans les autres villages.

La principale contrainte est liée à la faible couverture de la distribution.

Ainsi, au vu des difficultés auxquelles sont confrontées les populations en matière d’accès à l’eau potable, le Maire Maguette SENE et l’équipe municipale de Malicounda ont entamé :

– En 2015 à l’extension du réseau l’extension du réseau des forages de Malicounda Bambara, Malicounda Woloff et Keur Balla pour 15Km

– En 2017 à l’extension du réseau de la SDE au niveau de Falokh, Carrefour Malicounda, Saly Médine, Saly Aérodrome et Saly Médine.

– En 2018, le Maire et l’équipe municipale entame un vaste programme relatif aux travaux d’extension de réseaux d’alimentation en eau potable dans les villages de Mballing, Warang, Nianing, Pointe Sarene, Roff , Gourel, Peul gua ainsi que des extensions complémentaires dans les quartiers de Saly Douté, Carrefour Saly, Saly Aérodrome et Falokh. A cela s’ajoute le forage des puits de Keur Balla LO qui était resté longtemps en panne et de Keur Meissa FAYE.

Toujours dans la politique hydraulique du Maire, les forages de Sinthiou Mbadane Peulh et de Takhoum d’une capacité de 200 m3 chacun ont été construits dans le cadre de la deuxième phase du projet d’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau potable financée par la coopération coréenne pour étancher la soif des populations d’une dizaine de villages ou hameaux dans la commune.

Aujourd’hui ces forages ont tout leur poids sur la relance des activités économiques dans les contrés environnantes.

En plus de l’effet bénéfique sur la santé des populations, ce meilleur accès à l’eau potable a épargné aux femmes et aux jeunes la corvée de l’eau. Il est également très utile pour dynamiser la productivité agricole et l’élevage de la zone.

Le canal de drainage des eaux pluviales de Mballing d’un coût cout de plus de cent millions a permis à des nombreuses familles de sortir des inondations et d’accéder à de meilleures conditions de vie en cette période hivernale.

Aujourd’hui le forage de Malicounda Ngogom-Sass d’une capacité de 150 mètre cube par jour, en cours de réalisation va permettre aux populations de ces deux villages et des zones d’extension prévues : Malicounda Péage, Ngoukhouthie, Malicounda Est et Sud, Saly Aérodrome, Médinatoul Salam et Keur Samba LAOBE d’accéder à une eau potable d’une source intarissable.

Le programme de connexion du village de Roff et de renforcement des réseaux de tous les villages desservis par SEN’ EAU qui avait connu un coup d’arrêt depuis fin 2019, devrait redémarrer dans quelques jours.

A l’heure des externalités positives liées à la réalisation des projets et programmes structurants dans la commune de Malicounda, l’heure est à la solidarité, à la cohésion mais surtout à la participation intelligente de tous les acteurs pour le renforcement de l’émergence de la commune.

Pour paraphraser le brillant Président KENNEDy:‘’ Demande toi ce que tu peux faire pour contribuer au développement de ton Terroir et non ce que ton Terroir peut faire pour toi.’’

Mor Fassa Ndiaye,