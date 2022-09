Les personnes mises en cause sur la mort de Doura Diallo et son bébé sont arrêtées et placées en garde à vue pour homicide volontaire et complicité. C’est ce qu’a déclaré le procureur de la République du tribunal Grande instance de Kédougou.

Dans ce communiqué explique comment cette mère et son bébé ont perdu la vie par « une forte négligence médicale ».