Mort de Fulbert Sambou : Ce que Aminata Assome Diatta demande à l’Etat

L’ancienne ministre du commerce et des PME a vigoureusement dénoncé la disparition du sergent Fulbert Sambou et du gendarme Didier Badji. Pour Aminata Assome Diatta, son inquiétude est d’autant plus grande que la profession des disparus (un gendarme et un militaire) dont la mission est de protéger leur pays et leurs concitoyens, installe un doute profond dans les esprits. En effet, ils sont formés pour débusquer les malfaiteurs et déjouer leurs pièges.

« Aujourd’hui, chaque citoyen sénégalais doit craindre pour sa propre sécurité si, même les personnes formées pour nous protéger, peuvent disparaître ou mourir du jour au lendemain, dans des circonstances rocambolesques », déplore-t-elle. À ce titre, l’ancienne ministre demande à l’Etat du Sénégal, particulièrement aux autorités compétentes, de prendre toutes les dispositions utiles pour que la vérité éclate. « La science a suffisamment évolué pour que l’état des corps ne soit pas un frein à la réalisation d’une autopsie. Le Sénégal le vaut bien. La stabilité du Sénégal le vaut bien. S’il y a des individus derrière ces disparitions, leur motivation ne peut être que de déstabiliser notre pays », estime Mme Diatta.

« Ces disparitions, ajoutées à tant d’autres choses inquiétantes, sont à l’origine de bien des supputations. Le Sénégal est un et indivisible. Toute personne mêlée à cette affaire doit être démasquée ainsi que ses complices. Une punition très sévère permettrait à tous de réfléchir à deux fois avant d’agir », déclare-t-elle.