Mouhamadou Bamba Ndiaye : « Ces députés de Yewwi font honte au peuple »

C’est de farce que qualifie Mouhamadou Bamba Ndiaye, la motion de censure qui avait été introduite par le groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi à l’Assemblée nationale pour faire tomber le gouvernement. Dans cette interview via mail, le vice-Président et porte-parole du Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali jette un regard sur l’actualité politique national…

Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi n’ont pas attendu longtemps. Aussitôt après la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, ils ont déposé une motion de censure contre le gouvernement. Yewwi Askan Wi n’a pas eu la majorité escomptée lors du vote. Quelle lecture faites-vous de cette situation ?

L’examen d’une motion de censure est bien évidemment un grand moment de mise en scène des prérogatives du parlement et de sa capacité à influer sur l’Exécutif. Ce qu’il y a de symbolique cette fois, c’est que cette motion de Yewwi intervient 60 ans, à deux jours près, après la motion de censure de 1962 qui a abouti à l’arrestation du président Mamadou Dia. Comme disait l’autre, l’histoire s’est répétée, la première fois comme tragédie et la seconde fois comme farce. En 1962, l’adoption de la motion de censure a conduit à une sorte d’abdication du pouvoir législatif qui s’est dépouillé au profit du président Senghor.

En 2022, l’initiative unilatérale de Yewwi a permis d’enterrer presque officiellement la fameuse intercoalition. Nous avions donc raison d’insister sur le fait que cette intercoalition était plus une ruse électorale payante qu’une réalité politique. Tous ceux qui avaient interprété les résultats des législatives en parlant de cohabitation sont aujourd’hui amenés à réviser complètement leur analyse.

Le résultat étriqué de 55 voix montre à quel point Yewwi est isolé à l’intérieur du parlement. Je pense que c’était prévisible au vu du comportement particulièrement indigne de certains de leurs députés depuis le début de la législature. Je parle de l’arrogance, des invectives, des menaces, des actes de violence. Visiblement, nombre d’entre eux n’en reviennent pas d’être parvenus à ce niveau. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde, il faut le dire.

L’on a pu constater que les députés Yewwi Askan Wi ont déposé la motion de censure sans avoir consulté leurs alliés à l’Assemblée nationale, notamment ceux de Wallu qui se sont abstenus de voter pour. Selon vous, est-ce que Yewwi Askan Wi agit en solo, parce qu’elle veut démontrer que c’est elle la principale force politique au Sénégal ?

Pour moi cela s’inscrit dans cette arrogance dont je viens de parler. Apparemment, ces messieurs ignorent les vertus de l’humilité et du respect de l’autre. Ils n’en font qu’à leur tête. Selon moi, Yewwi n’est pas à proprement parler une force politique. Tout le monde sait que c’est une intercoalition conjoncturelle assise sur un besoin de revanche de quelques politiciens qui pensent être victimes de l’injustice du même régime. C’est cette quête de revanche seule qui les maintient ensemble pour le moment.

Yewwi n’a jamais défini un projet politique ni même exprimé le désir d’en définir un. Leur seul carburant, c’est l’hostilité au président Sall.

Beaucoup d’observateurs commencent à être déçus par la manière dont les choses se déroulent à l’Assemblée nationale. En tant qu’ancien député, quelle analyse faites-vous de la situation ?

Mon point de vue est que la République fait mauvais ménage avec le laxisme. Souvent, on se veut tolérant et démocrate alors qu’on sape la légitimité que l’on doit protéger. Citez-moi un seul parlement, même dans une république bananière, où un député peut monter à la tribune et accuser une de ses collègues d’adultère sans aucune conséquence. Comment voudrait-on que les Sénégalais respectent l’Assemblée nationale dans ces conditions ? C’est pire qu’un cirque car cela ne fait même pas rire.

A mon avis, il est important pour tous les députés, qu’ils soient du pouvoir ou de l’opposition, de s’engager résolument pour restaurer leur propre respectabilité et celle de l’institution dont ils sont membres. Pour cela ils doivent désavouer et sanctionner les comportements scandaleux de certains d’entre eux. C’est leur intérêt à tous. Et pour cela il suffit tout juste de respecter les dispositions du règlement intérieur en matière de tenue des séances et de discipline.

L’on a même pu noter l’agression violente dont a été victime une députée de la part de ses homologues masculins en séance plénière. La justice a été saisie par rapport à cette affaire. Selon vous quelles peuvent être les conséquences de cette affaire au plan judiciaire ?

Au plan judiciaire, on verra ce que les juges décideront. En tout cas, j’espère que le verdict final pourra dissuader tout député de se livrer à l’avenir à des excès aussi révoltants. La pire des choses serait de vouloir passer cette agression inqualifiable par pertes et profits. Je suis pour les compromis politiques mais pas au point de tordre le cou aux règles élémentaires de la bienséance.

Certains vont jusqu’à réclamer que cette 14ème législature soit dissoute. Etes-vous du même avis ?

C’est normal que cette question soit posée tant certains députés de Yewwi, par leur comportement quotidien, font honte au peuple et à la démocratie. Mais pour moi la meilleure solution réside dans un sursaut des députés eux-mêmes. C’est à eux de faire le ménage dans leur maison, de se dire des vérités et de s’imposer le respect de certaines règles. S’ils le font, je pense que nous aurons la meilleure législature de notre histoire.

Mais si cette pagaille persiste, tout peut arriver. Une dissolution ne pourrait intervenir qu’en 2024. Mais en cas de nécessité absolue la Constitution permet au Président de la République de mettre l’assemblée en congé, voire de provoquer une dissolution populaire par voie de référendum. Mais je ne pense pas que ce soit à envisager. Je crois que la raison finira par l’emporter.

De plus en plus, l’opposition élève la voix et exige du Président Macky Sall qu’il se prononce si oui ou non, il sera candidat à un troisième mandat en 2024. Etes-vous de ceux qui pensent que le moment est venu pour que Macky Sall clarifie une bonne fois pour toutes, sa position sur cette question ?

Et les autres candidats, qui les oblige à se prononcer ou à ne pas se prononcer ? Soyons sérieux et évitons de perdre notre temps et notre énergie dans des faux débats. Le moment venu, c’est le Conseil constitutionnel qui fixera la liste des candidats. Ensuite les Sénégalais choisiront librement leur président. Et tout le monde s’inclinera devant la volonté populaire.

Comme en 2012, cette fameuse question du troisième mandat est agitée par ceux qui ne veulent pas aller aux élections mais qui voudraient un changement de régime par la rue et non par les urnes. C’est pourquoi ils interpellent le président Sall sur la question de sa candidature ou non alors que son seul rendez-vous en la matière est avec le Conseil constitutionnel en fin décembre 2023. Ensuite le rendez-vous avec le peuple c’est fin février 2024. C’est la même chose pour tous les candidats. Ces agitateurs veulent lui donner un faux rendez-vous. C’est juste un traquenard et un prétexte pour installer la violence dans notre pays.

L’affaire Ousmane Sonko–Adji Sarr alimente toujours les débats, surtout que dans ce dossier des avancées judiciaires sont notées depuis que les deux parties ont fait l’objet d’une confrontation devant le Doyen des juges d’instruction en charge de l’affaire. L’opposition, notamment les partisans de Ousmane Sonko, font la pression et exigent toujours qu’un non-lieu soit prononcé au profit de la tête de file de Pastef. Quelle lecture faites-vous de la situation ?

Je suis désolé mais je ne me sens pas concerné par cette affaire qui oppose deux citoyens qui ont chacun des droits et des devoirs. Ils n’ont qu’à régler leur problème avec la justice.