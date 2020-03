Moustapha Cissé Lo: «Nous devons taire nos querelles et nous mobiliser autour de l’essentiel… »

«Mes chers compatriotes, l’heure est grave. Il nous incombe alors de prendre nos responsabilités individuelles et collectives pour faire face à la pandémie à Coronavirus qui endeuille notre planète. Depuis des siècles, c’est la première fois dans l’histoire de l’Humanité que le monde est aussi gravement menacé, voire ébranlé .Oui, nous devons prier Dieu, le Seul Maître de l’Univers, pour conjurer ce mal. Nous devons aussi mesurer l’ampleur des dégâts causés par cette calamité. Sur ce, il urge d’aller vers un changement radical de nos comportements. Le message à la Nation du Chef de l’Etat son Excellence Monsieur Macky Sall doit être entendu et suivi par tous les citoyens. Il y va de notre sécurité et celle de nos familles. Nous devons, aujourd’hui, taire nos querelles et nous mobiliser autour de lui pour éradiquer l’ennemi commun qu’est le Covid-19. Cette maladie vient de démontrer ses capacités de nuire insidieusement mais aussi de faire des ravages abominables sur le genre humain. Voilà qu’elle fait trembler les grandes puissances économiques et mettre à nu leur vulnérabilité. Agissons ensemble, mettons en avant l’intérêt supérieur de notre chère Nation pour prétendre gagner la bataille contre ce funeste virus. Réduisons nos contacts et déplacements. Limitons à l’essentiel de nos activités. Solidaires, nous vaincrons le mal !

Vive le Sénégal !

Honorable Moustapha Cissé Lo