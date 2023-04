Moustapha Diakhaté : « Idrissa Seck a commis un péché républicain »

Conseil économique, social et environnemental : les pêchés républicains de Mara

1. Monsieur Idrissa Seck a commis un péché républicain en envisageant l’organisation de débats dans les 46 départements sur les participations de Messieurs Macky Sall et Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de 2024.

2. Avec une telle initiative, Monsieur Idrissa Seck outrepasse ses prérogatives et viole les attributs de l’institution qu’il préside.

3. Le financement avec le budget du Cese, de ces débats est un détournement de deniers publics passibles de poursuites judiciaires.

Pour rappel « le Conseil Economique, Social et Environnemental est la troisième Assemblée constitutionnelle du Sénégal. Il constitue auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative qui peut être saisi par le Président de la République, l’Assemblée Nationale ou le Premier Ministre au nom du Gouvernement, de demandes d’avis ou d’études. »

Le Cese, comme son nom l’indique, n’a pas de mission politique. Ses attributions sont d’ordre économique, social et environnemental.

Il s’y ajoute que le Conseil ne peut pas entreprendre des études et enquêtes que sur développement économique, social et environnemental du Sénégal.

Le CESE ne peut être saisi, de demande d’avis ou d’études que par:

1. le Président de la république,

2. le Président de l’Assemblée nationale,

3. le Premier Ministre,

4. 5.000 citoyens par voix de pétition.

Étant entendu que Monsieur Idrissa Seck ne peut ignorer les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du Cese, je demande à Monsieur le Président de la République, garant du bon fonctionnement des Institutions de la République de le démettre sans délai.

Toutefois, pour protéger le Conseil économique, social et environnemental de la politique politicienne et des agendas électoraux de ses membres, il urge de limiter sa composition aux seules forces vives de la Nation et en faire un lieu par excellence de collaboration et de participation des catégories socioprofessionnelles à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.

Pour l’amour du Sénégal,

Vive la République !

Moustapha Diakhaté