Moustapha Diakhaté : « Les politiciens mettent le Sénégal en péril »

En dépit de deux alternances démocratiques et des ressources humaines de qualité, le Sénégal confie l’audit et le financement de son fichier électoral à des étrangers.

Tout récemment, en dépit de vives contestations de la présidentielle américaine, les Républicains n’ont pas, en aucun moment, envisagé de permettre à des étrangers d’auditer leurs élections. Ils ont fait confiance à leur justice et accepter leur défaite après avoir épuisé tous les recours prévus par les Lois en vigueur aux États unis.

Après 60 ans d’indépendance, le Sénégal doit sortir ses partenaires financiers et techniques de ses élections. Aujourd’hui notre pays dispose d’expert en informatique et en matière électorale pour auditer son fichier et évaluer ses élections.