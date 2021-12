Ndiaye Bambey : « Khalifa Sall, Sonko et Cie s’allient avec des irresponsables pour brûler le pays… »

Les mouvements « Y-en-a-marre » et Frapp/France Dégage viennent d’en prendre pour leur grade. Réagissant à leur marche annoncée, ce vendredi, Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey n’a pas pris de gants pour envoyer des missiles à Thiat Guy Marius Sagna et Cie.

« Je dénonce les agissements des responsables de « Y-en-a-marre » et de Frapp/France Dégage. Ces deux organisations sont tout sauf des mouvements citoyens. Ils se trompent de cible. Leur démarche est on ne peut plus partisane. Ils sont une coloration fortement politique même s’ils veulent faire croire aux sénégalais le contraire. Rien ne justifie alors la marche qu’ils entendent organiser », a fait remarquer Ndiaye Bambey.

Qui , de renchérir : » L’opposition se perd dans des bavardages creux et inutiles. En cette veille d’élections locales,la seule chose qui vaille, c’est les débats d’idées et de programmes. Ce qui n’est pas le cas, aujourd’hui. Ils préparent, déjà, leur prochaine défaite du 23 Janvier 2022. Les Khalifa Sall, Sonko et Cie s’allient avec ces irresponsables pour mettre le feu dans le pays. Aujourd’hui, le Président Macky et son régime sont sur le terrain de l’action pour atténuer les souffrances des populations sénégalaises à tous les niveaux. On n’ a pas de temps. L’urgence, c’est de travailler à mettre notre cher pays dans l’orbite de l’émergence socio-économique avec des plans et programmes phares comme la CMU, les Bourses de Sécurité Familiale, la DER, PROMOVILLES, etc. « , a fait savoir le responsable politique APR à Bambey.