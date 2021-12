Nécrologie : Décès de Lamine Dieng

Le monde du sport en deuil. Xibaaru a appris le rappel à Dieu de Lamine Dieng. Le défunt a marqué le sport sénégalais. Il a eu à être le sélectionneur de beaucoup d’équipe au Sénégal. Entraineur du Jaraaf, Us Ouakam…, il est décédé ce mardi.

« Inalilahi Wa Inalilahi Rajioune. Les plateformes CLUB DES EXPERTS SPORTIFS ET GLOBE SPORTS ont le regret et la tristesse de vous annoncer le rappel à Dieu de Monsieur Lamine Dieng , survenu il y a quelques instants.

En cette douloureuse circonstance les plateformes CLUB DES EXPERTS SPORTIFS ET GLOBE SPORTS présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille éplorée, et à toute la famille sportive. Union des prières », lit-on dans une note parvenue à la rédaction.

La rédaction de Xibaaru s’associe à la douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.