Nécrologie : L’artiste comédien Ibrahima Bassene n’est plus

Le monde de la culture est en deuil. Ibrahima Bassène n’est plus. L’Imam Mbissane, comme on l’appelait affectueusement, a incarné des rôles dans plusieurs séries. Il a joué dans « Mœurs » de Evenprod et dans « Salma » du groupe invictus Mediagroup. Dans la série « Salma », il a interprété le rôle de Tiecoro.

Ibrahima Bessane était un artiste d’un talent exceptionnel et d’une humanité encore plus grande. Il a été un conseiller pour les jeunes acteurs et un soutien indéfectible pour l’équipe d’invictus. iGFM présente ses condoléances à sa famille et à tous ceux qui l’ont côtoyé.