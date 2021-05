Néné Fatoumata Tall et Dame Diop face à la Presse…ce Jeudi

Le gouvernement tiendra sa 6e conférence de presse bimensuelle ce jeudi à 10 heures, au 10e étage du Building administratif du président Mamadou Dia, à Dakar. Pour cette nouvelle édition, le ministre porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, son collègue chargé de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et le ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, répondront aux questions des journalistes. Ils aborderont le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes.