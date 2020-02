Moustapha NIASSE, homme d’Etat chevronné ou le prolongement du senghorisme dans les temps modernes ?

Un grand homme ne meurt jamais à fortiori sa pensée, sa doctrine et ses convictions. Durant toute sa vie le président Léopold Sédar Senghor s’est battu pour réaliser la civilisation de l’Universel. Mieux, il a théorisé et tenté de convaincre même les plus sceptiques sur la nécessité du dialogue des civilisations.

C’est en l’honneur et la posture du poète, de l’homme d’Etat et de l’académicien soucieux de la paix et l’harmonie dans notre monde. Ainsi à la création de la CEDEAO, le poète-président voyait l’extension de l’espace communautaire jusqu’au Zaïre, actuel République démocratique du Congo. Tout cela pour garantir l’équilibre régional, ethnique et confessionnel et prévenir subrepticement les germes d’un éventuel conflit. Là réside l’envergure et la vision de Senghor.

Près de vingt ans après sa disparition sa pensée dicte toujours sa conduite sous le leadership éclairé du président Moustapha NIASSE. Ce dernier s’évertue jour après jour à rendre son héritage vivant, vibrant et impérissable. Il n’a de cesse œuvrer pour pérenniser son héritage. Le président Moustapha NIASSE éprouve un amour filial, éternel et naturel pour son mentor et maître en politique. Léopold Sédar Senghor l’a façonné à son image. D’ailleurs, il ne peut pas se départir de l’image et de l’imaginaire de l’enfant prodige de Joal.

Et pourtant ce ne fût pas une tâche facile dans la mesure où, Senghor a quelque peu frôlé une tentative de « désenghorisation » après son départ du pouvoir en 1980. De par sa vaste culture, ses carnets d’adresse bien fournis à l’international, le président Moustapha NIASSE a grandement participé à rendre davantage le poète-président plus qu’immortel.

C’est avec efficience et habileté qu’il préside aux destinées de « La Fondation Léopold Sédar Senghor ». Surement le poète vous sera éternellement reconnaissant pour votre engagement indéfectible, en ce qui concerne, le rapatriement de la dépouille mortelle de Mme Colette Senghor en novembre dernier. Tout ceci a été facilité par votre détermination et proximité avec les couples Senghor.

Votre proximité avec la communauté chrétienne n’est plus un secret de polichinelle, vous êtes, d’ailleurs, l’unique homme politique sénégalais qui maîtrise à la fois la Bible et le Coran. Mieux dans l’histoire politique récente de notre pays, vous avez été le seul homme politique à avoir bénéficié des suffrages du Clergé catholique sénégalais. Nous étions à la veille de la présidentielle en 2000, le Cardinal Hyacinthe THIANDOUM jeta son dévolu sur votre personne eu égard à votre riche, remarquable parcours mais surtout sur le fait que vous êtes d’après l’homme de Dieu : « le digne continuateur de l’œuvre de Senghor ». La conclusion du chef de l’Eglise catholique, en dit long sur votre degré de traitement équitable des différentes sensibilités religieuses de notre pays.

Vous êtes un homme de foi, de parole et un océan de savoir, raison pour laquelle les différents régimes se sont rapprochés de vous, afin de bénéficier de votre solide et riche expertise. Ce n’est pas pour rien que l’Organisation des nations unies sollicite souvent vos services, pour régler des problèmes de frontières et solliciter votre entregent pour la pacification des différents foyers de tensions au monde.

Le Président Macky SALL a très bien fait de vous retenir encore au service de la République, vous êtes un redoutable homme d’Etat qui a fait le don de soi à sa patrie, et cela depuis l’âge 17ans au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis.

Vous dirigez dignement l’assemblée nationale de notre pays, nous avons tous en mémoire votre discours solennel, mémorable et retentissant à l’occasion de la visite du président François Holland en octobre 2012 au parlement sénégalais. Dans ce discours d’une très haute facture, vous avez rappelé avec pertinence tour à tour les liens multiséculaires, riches et diversifiés qui unissent les deux pays.

Vous êtes une bibliothèque où s’abreuvent et se ressourcent toutes les personnes en quête de s’avoir et d’ouverture. Que votre sagesse et expérience continuent de guider l’Afrique et le monde au moment où, celui-ci est en plein tourment et décrépitude à travers les conflits de toute nature.

Dr El Hadji Cheikh Ibra FAYE