Par Ibrahima Félix Mboup

Djibril Tamsir Niane, dont l’image, lorsqu’il a foulé le sol sacré de l’université Gaston, a été immortalisée par mon aîné et cousin à plaisanterie, El Hadji Malick Cisse, écrit dans sa célèbre épopée du Manding: »Le monde est vieux mais l’avenir sort du passé ». Nous retrouvons cette même conception de l’histoire dans les Rayons et les Ombres de Victor Hugo. D’ailleurs, notre rapport avec le temps accorde plus d’importance au passé qu’au présent et à l’avenir. Il nous faut alors nous inspirer de ce que les syndicats classiques que nous appelions, nous autres générations de 2000,syndicats classiques, ont fait et réussi. Nous théorisions la stratégie du syndicalisme d’ordre dont le triomphe devait aboutir à une fédération des enseignants avec pour mission la réalisation d’un vieux rêve de la revalorisation de la fonction enseignante. Celle-ci, une fois revalorisée, permettrait, de bâtir une administration aux compétences et aux expertises riches et variées. Car, on sait que si l’on traite l’enseignant mieux que quiconque, on pourrait orienter les esprits les plus brillants vers le secteur de l’éducation. Et, au bout du compte, on aboutira à une école dont les produits seront en mesure de conduire les politiques publiques et de rivaliser avec les autres compétences des pays émergents.

Les syndicats classiques ont accepté de souffrir de la traque, de l’oppression, des injustices telles que les mutations arbitraires dans des zones hostiles et les suspensions de salaires. Mais ils ont brandi haut le flambeau de la lutte, et ont balisé le chemin qui a permis à la génération actuelle de poser des revendications. Même si les démarches de maintenant sont maladroites voire bancales.

Professeur de Lettres Modernes