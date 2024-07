Nigeria : l’acteur de Nollywood AKI dévoile sa deuxième épouse (photos)

L’acteur populaire de Nollywood Chinedu Ikedieze, connu professionnellement sous le nom d’Aki, a dévoilé sa nouvelle épouse, Stephanie Promise

Ce développement implique que son premier mariage avec Nneoma Nwaijah a peut-être échoué.

Aki et Nneoma se sont mariés en 2011.

Cependant, on ne sait pas encore si leur mariage a pris fin et quand il s’est remarié avec Stéphanie.

Dévoilant son deuxième mariage tout en célébrant l’anniversaire de Stéphanie dans une publication Instagram, l’acteur Aki a déclaré que leur union avait été bénie avec trois enfants.

« Mon monde et mon amour ! En ce jour spécial, je veux célébrer non seulement ton anniversaire, mais aussi l’incroyable voyage que nous avons fait ensemble. Tu as béni nos vies avec deux belles filles qui illuminent notre monde, et maintenant nous avons reçu le cadeau d’un précieux petit garçon.» dit l’acteur…

« Joyeux anniversaire, mon bébé, mon ange et ma chérie. À de nombreuses années de rires, d’amour et de beaux souvenirs. Joyeux anniversaire à mon âme sœur, @iammsp1. » conclut-il

Source AM