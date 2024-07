Thiès: Des proches d’Amadou Ba mettent en garde Abdou Mbow et…

Des proches de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, à Thiès, menacent de rendre la vie dure au président du Groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Abdou Mbow, dans sa ville natale. «Non seulement nous allons, définitivement, l’enterrer politiquement à Thiès où il ne pèse plus rien sur la balance électorale, mais une bonne partie de la jeunesse de la ville a décidé de le déloger avec les pierres du rail, lui ainsi que ses collègues députés de BBY, à l’hémicycle», prévient le président de l’Alliance Wallu Askan Wi (AWA), Ousmane Diop par ailleurs allié de taille de l’ancien PM.

Sur la question de la dissolution de l’Assemblée nationale, ce dernier et ses camarades qui mettent aussi en garde les nouvelles autorités, soupçonnent un «deal» de la part du « nouveau pouvoir qui aurait pactisé avec le régime sortant». Ils pensent que «Macky Sall s’est entendu avec Diomaye-Sonko sur la liquidation du candidat Amadou Bâ». Avant d’avertir : «les deux coalitions BBY et DiomayePrésident n’ont aucune autre échappatoire que de dissoudre l’Assemblée nationale et organiser de nouvelles élections législatives. Qu’elles arrêtent leur cinéma».

Foncièrement contre la proposition d’une «loi constitutionnelle initiée par le groupe parlementaire de BBY qui empêcherait le président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale», le président d’Awa estime qu’«aucune manœuvre ne pourra bloquer la percée d’une « Nouvelle force politique » dirigée par Amadou Bâ, qui sera amenée à engranger le maximum de sièges à l’hémicycle, sinon la majorité». Ousmane Diop invite les Sénégalais à se préparer à cette nouvelle échéance électorale dont l’issue déterminera l’avenir du Sénégal.

«L’actuel président du groupe parlementaire de Benno a beaucoup soutenu le Président Macky Sall dans son entreprise de scier la branche sur laquelle était assise la coalition BBY, pour la défaite du candidat Amadou Bâ à la dernière présidentielle», s’offusque M. Diop dans ses propos repris par Seneweb.

Qui prévient : « Nous faisons comprendre aux responsables de Benno, en particulier l’Apr, que les gens ne leur permettront plus certaines dérives, qu’ils ne les laisseront plus faire ce qu’ils veulent dans ce pays. Ils n’ont récolté que ce qu’ils ont semé et l’ont bien mérité d’ailleurs. Aujourd’hui ils tentent même d’emballer d’autres forces politiques au sein de l’hémicycle, mais c’est peine perdue ».