Nigeria : elle torture à mort sa domestique âgée de 11 ans

Au Nigeria, une femme torture à mort sa domestique âgée de 11 ans…

Le commandement de la police de l’État du Plateau au Nigeria, a arrêté une femme qui aurait torturé à mort une fillette de 11 ans, Margaret Joshua, à Jos.

Le porte-parole du commandement, Alfred Alabo, a confirmé la nouvelle aux journalistes dans un communiqué du jeudi, 17 novembre 2022.

Il a déclaré que la suspecte, mère de deux enfants et microbiologiste à l’Institut national de recherche vétérinaire, Vom (NVRI) Plateau, Mme Nnamaka Nwachukwu a forcé la mineure à s’asseoir dans un bol d’eau chaude, ce qui lui a causé de graves blessures aux fesses et à la partie intime.

Le suspecte, aurait infligé des blessures au corps de la mineure jusqu’à ce qu’elle meure des suites de la torture.

La victime serait originaire de l’État de Kebbi, qui a fui sa communauté en raison de l’insécurité et a été amenée à Jos par un assistant présumé qui l’a donnée comme domestique à la suspecte.

La suspecte aurait constamment battu la mineure et aurait refusé de l’inscrire à l’école alors qu’elle avait promis d’inscrire la victime. Le porte-parole de la police a déclaré que l’affaire faisait actuellement l’objet d’une enquête, ajoutant que la suspecte sera bientôt traduite en justice.

Grace Pam, coordinatrice de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) à Plateau, qui a suivi l’affaire, a déclaré que les blessures sur le corps de la mineure montraient qu’elle avait été torturée.

La suspecte a affirmé que la jeune fille était tombée toute seule dans le bol d’eau chaude et s’était enfuie de la maison sans qu’elle ne sache où elle se trouvait pendant plus de 24 heures. Pam a déclaré que la jeune fille avait été retrouvée dans un bâtiment (photo) et emmenée au poste de police de K-Vom, avant d’être transférée à l’hôpital où elle est décédée quelques heures plus tard.

Source RDJ