Nouveau gouvernement…l’origine du blocage connue

Les sénégalais tardent à connaître la nouvelle composition de l’équipe gouvernementale. Lors de son allocution, le nouveau Premier ministre avait annoncé que les ministres nommés seraient connus entre 18h et 19h. Mais jusqu’au moment où ces lignes sont écrites, le coin du voile n’est toujours pas levé. Xibaaru est en mesure de vous donner les raisons.

Selon nos sources, le PS et l’AFP sont à l’origine du retard dans la finalisation de la liste du gouvernement. Ces deux formations sont divisées sur la reconduction ou non de leurs membres dans le gouvernement. A savoir Alioune Ndoye et Serigne Mbaye Thiam pour le PS. Alioune Sarr pour l’AFP. Certains pensent qu’ils ont fait leur temps dans le

gouvernement et qu’il est temps qu’il cèdent la place à d’autres tout aussi méritants. Nous y reviendrons…