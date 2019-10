Quatre buts à un, c’est le score du match opposant l’ASC Kémo à la Renaissance de Bantaguel. Dans ce match de 1/4 de finale de la zone I de l’ODCAV de Kolda, l’équipe du quartier Kemo n’a pas lésiné sur les moyens techniques et tactiques. Pourtant c’est la Renaissance qui a ouvert le score dès la 17ème minute avant de se faire rattraper par l’adversaire à la 25e minute. Du retour des vestiaires, l’ASC Kémo a sorti son jeu favori en procédant par des contres sur de longues passes. Une stratégie payante car à l’intervalle de deux minutes, le Capitaine Diao et Fabrice Ndiaye trouvent chacun le chemin des filets. Et cela, après le deuxième but marqué suite à une action partie de la droite vers la gauche. Ainsi, l’ASC Kémo décroche son ticket pour les demi-finales prévues dans quelques jours au grand bonheur de ses supporters.

ELHADJI MAEL COLY