ODCAV/KOLDA : L’ASC Sikilo Nord perd d’entrée

Pour le premier match de son histoire, l’ASC Sikilo Nord a perdu devant l’ASC Jambaar du quartier Bouna. Score final, trois buts à deux. L’ASC Sikilo nord qui faisait son baptême de feu dans ce championnat populaire, a ouvert le score à la 19e minutes de jeu par Aliou Seydi qui vient devient ainsi le premier buteur de l’équipe en match officiel. Malgré cette longueur d’avance, la puissante ASC Jambaar revient au score avant d’aggraver la marque par son talentueux attaquant Koulibaky Sow qui signe son premier doublé dans ces navetanes. Et avant la pause, Jambaar réussit son troisième but. Du retour des vestiaires, la nouvelle formation de Sikilo nord réduit le score en inscrivant son deuxième but dans ce match palpitant et beau en spectacle sur la pelouse. Ainsi les co-équipiers du capitaine Sidy Baldé n’ont pas fait une bonne entrée dans ce championnat populaire communément appelé navétanes. En deuxième heure et toujours au stade régional, l’ASC Moussa Molo s’est imposée faxe à l’ASC Escale sur le score de deux buts à zéro, grâce au doublé de Malick Diallo élu homme du match. Il s’agit bien de la première journée de zone 3 de l’ODCAV.

ELHADJI MAEL COLY