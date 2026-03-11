Offense au chef de l’Etat : Libasse Diop (militant Pastef) implore la clémence de la justice

Le nommé Libasse Diop (43 ans), entrepreneur se réclamant du Parti Pastef (pouvoir), a été arrêté par la brigade de recherches de Dakar et déféré au parquet, mardi 10 mars. Il est accusé de faits «d’offense au chef d’Etat et de discours contraire aux bonnes mœurs», selon le quotidien Libération.

Cette interpellation du mis en cause fait suite à une auto-saisine du parquet. A l’origine de l’affaire, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Libasse Diop évoquait des présumés tensions liées au projet de construction d’une route de Yeumbeul (banlieue de Dakar). Parlant du Président de la République, il aurait tenu des propos jugés injurieux par la justice.

Face aux enquêteurs, Libasse Diop s’est présenté comme un militant de Pastef depuis 2014, sans toutefois y occuper une fonction officielle. Il a reconnu la paternité de la vidéo incriminée, évoquant «une perte de contrôle momentanée». Il a enfin présenté ses excuses et imploré la clémence de la justice.