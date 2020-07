La Grande Offensive contre la Déclassification du littoral est née

En ce jour, (on vient à peine de terminer la rencontre), se sont réunies en réunion extraordinaire, les organisations de défense du littoral de Guédiawaye pour exprimer respectivement leur engagement dans la grande marche départementale contre la déclassification de la bande littorale de Guédiawaye.

A l’issue des discussions avec d’autres organisations écologiques et activistes qui luttent contre le bradage et la spéculation foncière du littoral, un cadre dénommé : Grande Offensive contre la Déclassification est créée pour mener activement le combat contre cette délinquance politico-foncière. Il est coordonné par Mame Cheikh Seck le Pdt de la Génération Forces Citoyennes (GFC).

Pour lancer l’assaut, il sera organisé une grande marche départementale dans les prochains jours. Mais d’ici là, la plateforme informe au Chef de l’État qu’il est piégé avec son frère le Maire Aliou Sall par ceux qui mettent la pression pour la signature du décret de déclassification.

En effet, les services techniques, les fonctionnaires domaniaux et les collectivités locales ne bénéficient plus de la confiance de la population spoliée et abusée. Pour rappel, Guédiawaye a élu Aliou Sall qui va indispensablement répondre de cette magouille foncière car cela se passe au cœur de la ville où il a juré par serment de biens protéger les habitants et leurs biens.

Par conséquent, le seul patrimoine de Guédiawaye est la bande littorale, rien de plus que cette bande. Et le mal ici est que les auteurs de cette magouille foncière sont principalement composés de fonctionnaires politiques qui n’habitent pas à Guédiawaye. Et pourtant c’est la bande littorale de Guédiawaye qui finance leurs mouvements et actions politiques. De Thiès à Kolda, c’est notre bande littorale qui sert de fonds politiques pour ces délinquants politico-fonciers qui seront dénoncés lors de la marche.

Pire que des vampires, ils veulent s’enrichir sur les parcelles, l’abattage des filaos et le prélèvement du sable avant de laisser les conséquences politiques au Maire Aliou Sall, considéré ici comme le bouc émissaire dans leur schéma. Pour ces abuseurs, la fin du pouvoir de Macky Sall se fixe à l’horizon. Raison pour laquelle, ils activent les lobbys qui mettent aussi les gaz pour faire signer le décret déclassification à leur profit exclusif.

Le département peut compter sur la Grande Offensive contre la Déclassification qui va combattre et démasquer ses traîtres politiques dans la rue et jusqu’à ce que le sang coule. L’initiative est claire et précise, si la bande part sans notre sang sur les troncs et les feuilles alors Guédiawaye n’est pas reconnaissant avec ce voisin de longue date.

La Coordination

Mame Cheikh Seck

Le rapporteur

Ismaila ndicko Diop