« On ne peut pas avoir une alliance Aminata Touré-Ousmane Sonko », selon…

Le Professeur Mamadou Diouf est revenu sur l’avenir politique de Aminata Touré qui a tourné le dos au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Depuis lors, une possible alliance entre Ousmane Sonko et l’ancienne première ministre est avancée. Mais selon M. Diouf c’est chose impossible. « Je veux dire, on ne peut pas avoir une alliance Aminata Touré-Ousmane Sonko, où c’est Aminata Touré qui dirige, ça, c’est très clair. Donc, elle ne peut que, peut-être, rassembler les gens avec qui elle était et une partie des gens de l’opposition, c’est possible. Mais aujourd’hui, elle doit se constituer, comme on dit, une base, une base politique, pas en termes de petit espace avec un maire ou député, mais une vraie base nationale. Elle doit se construire maintenant une identité politique, mais une identité politique qui la sorte de là où elle vient. Pour moi, c’est ça qui est le plus important », a déclaré l’invité de Baye Oumar Guèye.