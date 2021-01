Limogé à l’ONAS…voici ce qui a perdu Lansana Gagny Sakho

Lors du Conseil des ministres d’hier le président de la république a limogé Lansana Gagny Sakho de la Direction générale de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). En tout cas, certains ne sont pas surpris de son départ. Pour cause, il avait commis une énorme bourde pendant les dernières inondations.

Le désormais ex DG de l’ONAS avait déclaré qu’il allait accorder une audience au député Ousmane Sonko pour l’édifier sur les efforts et les projets du gouvernement dans l’assainissement et la gestion des inondations. M Sakho s’était rétracté dès le lendemain de l’annonce, sûrement après avoir reçu des menaces d’en haut.

Une initiative saluée à l’époque par le leader de Pastef qui avait dit comprendre la décision de M. Sakho. Sans doute, le chef de l’Etat a-t-il attendu que la tempête passe pour démettre Lansana Gagny Sakho. Il est remplacé par Ababacar Mbaye, Dr en Sciences de l’Environnement. Ce dernier était jusque-là Directeur de l’Assainissement.