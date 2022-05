Opération de sécurisation : La Police nettoie Thiaroye

La police nationale intensifie les opérations de sécurisation pour assainir la capitale sénégalaise suite à une série d’agressions enregistrées, récemment. Après Grand-Yoff et Dieuppeul, c’était au tour de Thiaroye, ce jeudi soir. Le commissaire Khadim Ndiaye et ses hommes ont pu semer la terreur dans le camp des délinquants et autres malfaiteurs.

Cette descente a permis d’interpeller 43 individus dont 30 pour vérification d’identité, 03 pour détention de produits cellulosiques, 05 pour Ivresse publique et manifeste, 02 pour détention de chanvre indien, 01 pour offre et cession de chanvre indien. Pour diverses infractions routières, les policiers engagés, ont immobilisé 10 charrettes, mis en fourrière 15 véhicules, 19 motos et saisi 45 pièces dont des permis de conduire.