Ouest-Foire : Il tue son petit frère qui avait expulsé sa copine

Un crime fratricide a endeuillé le quartier Ouest-Foire de Dakar. Un homme âgé de 32 ans a mortellement poignardé son jeune frère, un étudiant de 22 ans, à la suite d’une violente dispute provoquée par la présence de sa petite amie dans le domicile familial.

B. S, 32 ans, sans profession, avait passé la nuit du 10 au 11 octobre 2025, dans la maison familiale située à Ouest-Foire en compagnie de sa petite amie. Dans la matinée du 11 octobre, sa mère, mécontente de cette situation, a exigé le départ immédiat de la fille. Devant le refus de B. S, la maman a fait appel à son fils cadet, M. S., pour faire sortir la fille de la maison, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Après que le jeune frère a exécuté la demande maternelle, une violente bagarre a éclaté entre les deux frères. Selon les témoins, le cadet avait pris le dessus lors de l’altercation. Fou de rage et incapable de contenir sa colère, B. S. s’est alors emparé d’un couteau et a assené trois coups à son jeune frère : un dans le dos, un au ventre et un à la cuisse. Après coup, il a pris la fuite en compagnie de sa petite amie. Le jeune M. S., grièvement blessé, a été évacué d’urgence vers un centre hospitalier. Mais malgré les soins prodigués, il a succombé à ses blessures, le 18 octobre, soit sept jours après l’agression.

Activement recherché, B. S. a finalement été localisé et interpellé par les gendarmes de la brigade territoriale de la Foire.

Placé en garde à vue pour meurtre, il a été déféré ce jeudi 23 octobre 2025 devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Source : Seneweb