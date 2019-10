Omar Sarr ancien Secrétaire Général national adjoint du PDS et coordonnateur du mouvement « Alliance suxali Sopi », une mouvance du parti libéral de Gorgui, qui était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Journaliste Aïssatou Diop Fall, a déclaré que c’est Karim Wade qui a demandé de négocier avec Macky Sallk pour sa grâce et sa libération :

« Il n’y a jamais eu de deal avec Macky Sall. C’est un peu compliqué de dire si Karim Wade était fatigué ou non en prison. C’est moi qui ai demandé à Karim Wade d’aller négocier sa libération car je croyais pouvoir utiliser mes relations avec Macky Sall avec qui j’ai travaillé au gouvernement. Ce qui était tout à fait normal. Je ne regrette rien de tout cela. Maintenant il m’a demandé d’aller négocier avec Macky Sall pour l’amnistie. J’ai discuté avec Macky Sall sur les droits de Karim Wade et de Khalifa Sall mais je ne peux pas comprendre l’attitude de Karim. » a-t-il déclaré sur le plateau de Face2Face.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn