Oumou Wane, président de Citizen Média Group soutient le groupe Walf

SOUTIEN A WALFADJRI, PAR OUMOU WANE, PRESIDENTE DE CITIZEN MEDIA GROUP-AFRICA 7

Monsieur le Président Macky Sall, le petit écran ne s’éteint jamais. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute société démocratique. Cependant, au Sénégal, cette liberté est actuellement compromise suite au retrait de la licence de Walf TV par le Ministre de la Communication, Monsieur Moussa Bocar Thiam, et l’interruption de sa diffusion le 4 février 2024. Cette décision draconienne prive les citoyens d’une source d’information cruciale et met en péril le pluralisme médiatique dans notre pays.

Le retrait de la licence de Walf TV intervient après des menaces et des pressions exercées sur la direction de la chaîne. Le Directeur Général, Monsieur Cheikh Niasse, a été contraint d’interrompre la diffusion d’une édition spéciale, et la licence de la chaîne a été révoquée. Cette action autoritaire est non seulement préoccupante pour la liberté d’expression, mais elle est également contre-productive. En effet, bien que la chaîne ait été coupée, le Groupe Walf continue d’émettre via ses plateformes digitales. Seul le personnel travaillant pour le groupe se retrouve désormais au chômage, ce qui aggrave la situation sociale de notre pays.

En cette période de crise politique grave, il est impératif, Monsieur le Président de la République, que vous preniez des mesures urgentes pour garantir le respect de la liberté de la presse et que le signal de Walfadjri soit rétabli.

Le Sénégal est une République, ses citoyens aimables et respectueux mais il faut respecter leur liberté. Au nom de ce principe, je vous demande Monsieur Le Président de la République, de respecter nos droits. En premier lieu, le droit de Walf d’émettre, dans notre République ou personne n’est au-dessus de l’autre.

Oumou Wane

Rome, le 9 Février 2024