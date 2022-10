Ouragan de limogeages…les directeurs généraux courent vers les marabouts

Il y a deux semaines, un violent ouragan de limogeages a frappé de plein fouet certaines sociétés nationales et agences d’Etat comme le Port, l’Aibd, Cos-Pétrogaz, l’Ansd, l’Apix, Dakar Dem-Dikk, le Prodac, etc. A l’approche de l’arrivée de chaque ouragan de limogeages prévue les mercredis en Conseil des ministres, de nombreux directeurs généraux se barricadent.

Le journal « Le Témoin » jure que tous les matériaux de construction et autres ciments anti-limogeages comme les parfums, amulettes, bougies, connaissances maraboutiques, cauris, chapelets, bagues et canaris sont bons pour dresser des digues. Autrement dit, se mettre à l’abri d’un décret assassin qui pourrait faire basculer toute une vie professionnelle ou carrière financière.

Toujours est-il qu’au niveau de certaines sociétés nationales et établissements publics comme la Sicap, Petrosen, la Saed, Lonase, la Snr, le Fongip, le Cices, Der/Fj (mais attention, là c’est une protégée de Marième Faye sall qui est aux commandes !), Sonacos, Ofor, Onas, Css (Caisse sécurité sociale pas Compagnie sucrière !), Cetud, Fonsis et autres, c’est le branle-bas de combat mystique et maraboutique contre les cyclones et ouragans post-législatives 2022.