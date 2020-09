Ousmane Sonko : « Macky Sall n’aime pas la Casamance »

Ousmane Sonko, à l’issu de sa visite à Ziguinchor, hier, lundi, a sévèrement critiqué l’intervention du gouvernement du Président de la République Macky Sall dans la région naturelle de Casamance. Le leader de Pastef a laissé entendre que le Président et son gouvernement ont complètement délaissé la Casamance.

«Il (Macky Sall) n’aime pas la Casamance encore moins notre pays le Sénégal. Le Président de la République Macky Sall qui a échoué sur toute la ligne dans sa politique en Casamance, voire même le Sénégal, préfère plus l’Europe, la France, la Turquie, la Chine que le Sénégal. Des pays à qui, il offre nos milliards à travers des contrats en or qu’il signe avec leurs entreprises», a laissé entendre le président de Pastef/Les Patriotes. Sur les inondations, «contrairement à ce qui se dit, je n’ai jamais dit que l’Etat a mis 40 milliards de FCFA dans les inondations. J’ai publié au contraire les chiffres officiels de l’ONAS. Macky Sall a échoué il a détourné notre argent en faveur des «Toubab». A Ziguinchor, ils avaient dit qu’il allait investir 21 milliards 963 millions entre 2012 et 2022. Je n’invente rien. Je ne fais que donner des chiffres précis. C’est pourquoi, j’interpelle les populations afin qu’elles puissent, à leur tour, demander à l’Etat du Sénégal combien de milliards de FCFA qu’il a investi en Casamance dans le cadre de l’assainissement. Il y aura tout le temps des dégâts dans la Casamance parce qu’elle n’est pas une priorité pour Macky Sall. Mieux, je dois vous avouer que la région de Ziguinchor n’a bénéficié que d’un seul projet de cinq (5) milliards dans le cadre de l’assainissement. Pire, ce gouvernement a toujours attendu que des catastrophes se produisent à Ziguinchor pour y débarquer et offrir des ciments aux populations. Macky Sall et son équipe passent tout leur temps à détourner notre argent avant d’offrir des contrats en or aux entreprises étrangères. Ils sont tous des vendeurs d’illusions», a soutenu Ousmane Sonko.

S’expliquant toujours les inondations à Ziguinchor, «sur les recensements que nous avons effectués, 200 maisons sont tombées à Ziguinchor notamment à Niassya, à Elinkine, à Batiguère, à Enampore et autres zones. Nous compatissons à la douleur de ces populations. D’ailleurs, nous allons faire de notre mieux pour les aider», dixit Ousmane Sonko. «Que le DG de l’ONAS m’attende. Je lui rendrais visite bientôt pour qu’il me donne les bons chiffres qu’il avance. Mais auparavant sachez qu’il a échoué sur toute la ligne. Nous prendrons des experts en assainissement pour une contre-expertise », a prévenu M. Sonko, propos rapportés par Igfm.