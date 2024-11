Ousmane Sonko : « Nous sommes en train de renégocier les accords liés au pétrole et au gaz »

Ousmane Sonko, tête de liste nationale du parti Pastef, a annoncé des mesures importantes concernant l’exploitation des ressources naturelles au Sénégal. Il a affirmé que le gouvernement a entamé une réévaluation des contrats dans les secteurs miniers et énergétiques, incluant l’or de Kédougou, le fer dans la Falémé, et le phosphate de Thiès, ainsi que le pétrole et le gaz.

« Nous avons commencé à auditer ces ressources et à réexaminer les contrats. Comme promis, nous sommes en train de renégocier les accords liés au pétrole et au gaz », a-t-il déclaré hier mardi dans la soirée, lors d’un meeting au stade régional de Matam. Il a insisté sur la volonté du gouvernement d’assurer une gestion plus transparente et équitable des ressources naturelles du pays.