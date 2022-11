Ousmane Sonko : « On m’a accusé…aujourd’hui, je les accuse avec preuves à l’appui »

Face à la presse, Ousmane Sonko est revenu sur son audition chez le doyen des juges, Oumar Maham Diallo. « Je suis passé par la voie qu’ils m’avaient interdit d’emprunter au mois de mars et il n’y a eu aucun problème. Nous sommes parti répondre en toute quiétude et nous sommes rentré tranquillement chez nous », a d’emblée expliqué Ousmane Sonko. « L’audition pouvait ne durer que 15 minutes, c’est à mon niveau que cela a tiré en longueur. Le substitut du procureur a voulu me questionner mais j’ai refusé de répondre à ses interrogations », rajoute-t-il.

L’opposant ne s’est pas limité à cela, il a également confié avoir nié toutes les charges et mieux, porté des accusations contre des autorités qu’il qualifie de comploteurs. « J’ai dit au doyen des juges que les accusations portées sur le dossier ne tiennent pas. Rien de ce qu’on a dit n’est avéré. Je lui ai demandé de livrer des preuves s’il en a contre ma personne, mais il n’en a donné aucune. Je réfute les charges et je confirme qu’il s’agit d’un complot. On m’a accusé, aujourd’hui, je les accuse avec preuves à l’appui », a soutenu Ousmane Sonko.

« Je les accuse d’un complot qu’ils ont orchestré. Il s’agit de Serigne Bassirou Guèye, du colonel Abdou Mbengue, du général Moussa Fall, Me Gaby, Me Dior Diagne qui est une femme à Antoine Diome, Mamadou Mamour Diallo. Tous ont un lien étroit avec Macky Sall », a dit l’opposant.