Ousmane Sonko…un mytho perdu dans ses complots imaginaires

Ousmane Sonko ne rate jamais l’occasion de se mettre au devant de l’actualité. Le principal opposant de Macky Sall sait comment tenir le haut du pavé. De retour du tribunal de Dakar, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a passé un sale quart d’heure entre les mains des forces de défense et de sécurité (FDS). Cet épisode a ému toute la classe politique qui s’en est pris au régime en place…

Mais en donnant les véritables raisons de ce déploiement de force, le maire de Ziguinchor vient de démontrer comment il se joue de la sensibilité des sénégalais pour monter haut dans les sondages et faire passer le régime en place pour les méchants de l’histoire.

Macky Sall et son régime sont de loin des exemples en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Mais ils n’arrivent pas à la cheville de Ousmane Sonko. Cet homme ferait tout pour accéder au pouvoir. Pour cela, il n’hésite pas à s’attaquer à tous les fondamentaux de la République. Lui et ses souteneurs menacent toute personne qui ne roule pas pour eux.

Et pour boucler la boucle, le patriote en chef enchaîne ses histoires à dormir debout. La dernière en date est sa mésaventure sur la corniche. Les images des éléments du GIGN et de la BIP qui brisent la vitre de Sonko ont fait le tour du monde. Beaucoup se sont indignés sans pour autant savoir la véritable raison.

Mais Ousmane Sonko a levé un coin du voile. « Ce qui s’est passé sur la Corniche, c’est qu’il y avait des milices de Macky Sall qui avaient des lacrymogènes et des armes à feu. Les policiers n’ont pas osé les arrêter. C’est pourquoi ils m’ont mis dans leur fourgon blindé de peur que ces derniers ne me tirent dessus », a déclaré le maire de Ziguinchor lors de la célébration des 25 ans du Parti de l’Unité pour la République (PUR). Par cette déclaration, le leader de Pastef a désavoué toutes les personnes qui se sont indignées contre son « sauvetage » par le GIGN et les éléments de la BIP.

Ousmane Sonko vient ainsi de passer de victime à principal acteur d’un grossier mensonge contre les forces de défense et de sécurité. Lui et ses souteneurs se sont défoulés sur la Gendarmerie et la Police accusées d’avoir enlevé et séquestré le principal leader de l’opposition. Cette image négative peinte des FDS était à l’origine des violentes manifestations qui ont failli coûter la vie à deux jeunes à Bignona. Et pourtant si on suit la logique de Sonko, le GIGN l’aurait sauvé des griffes de nervis imaginaires. Mais c’est du Sonko tout craché. Le patriote en chef est toujours dans le monde imaginaire des complots et projets d’assassinat envers sa personne.

Ainsi donc selon ce grand mytho, Antoine Diome a empêché Macky Sall de le tuer. C’est tellement fou comment Ousmane Sonko peut se perdre dans ces délires. Pour une personne qui ambitionne de diriger une République, ce sortant de l’ENA ne devrait pas ignorer que dans chaque pays, la Police et la Gendarmerie ont des éléments en civil. Il y’a aussi la sécurité privée avec des personnes entraînées pour vendre leur service. A côté de ces professionnels, il y a des gros bras qui sont le dernier rempart des hommes politiques ne pouvant pas se payer les services des hommes rompus à la tâche.

Mais quand on vit de complot, on perd la notion de la réalité.

Quand bien même l’Etat, avec tous les moyens dont il dispose, s’il voulait vraiment liquider Sonko, ce serait déjà fait. Mais ce changement de discours de Sonko n’étonne plus personne. Après les plaintes, les insultes et les attaques contre les forces de défense, le maire de Ziguinchor se rachète une conscience. Obnubilé par le pouvoir, il drague policiers et gendarmes qui sont très remontés contre lui. Le leader de l’opposition a réussi à faire d’eux les méchants de l’histoire. Il a même réussi à diviser les FDS. Alors il essaie maintenant de les faire passer pour des héros.

Si seulement Ousmane Sonko était en mesure de prouver la présence de nervis, il pourrait nous dire pourquoi la Police et la Gendarmerie n’ont pas été en mesure de les arrêter. Pourquoi la garde rapprochée du PROS (Président Ousmane Sonko) s’est retirée face à l’imminence de la menace ? Et si réellement sa vie était menacée, pourquoi a-t-il refusé d’obtempérer ? Des réponses à ces interrogations permettraient aux sénégalais de savoir si réellement le maire de Ziguinchor a dit toute la vérité sur cette journée qui a failli faire basculer le pays.

Quoiqu’il en soit, Sonko cherche une manière de déclencher sa révolte contre le régime en place. Mais cela risque de ne pas arriver de sitôt. Le leader de Pastef est de plus en plus isolé. Coupé de ses défenseurs, lâché par ses alliés de l’opposition et traqué par de présumés nervis, il se retrouve seul face à tous ses adversaires. A ce rythme, il ne verra pas les portes du Palais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru