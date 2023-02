Sonko a de gros problèmes…il ouvre un autre front dangereux pour lui

Les choses se compliquent pour Ousmane Sonko. Après deux procédures judiciaires ouvertes contre sa personne et qui pourraient l’empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024, le leader du PASTEF vient d’ouvrir un autre champ de bataille qui pourrait lui être fatal. Cette nouvelle guerre pourrait lui coûter toute sa carrière politique et faire de lui le politicien le plus détesté du Sénégal. Et ferait de lui le politicien à la plus courte gloire après Idrissa Seck. Le chef des « Patriotes » n’aurait pas dû s’en prendre à ce que les Sénégalais ont de plus précieux. Et cela va lui coûter très cher…

Ousmane Sonko est un homme politique plein d’arrogance, surtout qu’il s’est fait vu accorder le titre de principal leader de l’opposition. Ousmane Sonko se croit tout permis. Il se permet de menacer des membres de l’administration, leur promettant ses foudres après l’élection présidentielle de 2024, dès qu’il sera installé au fauteuil de premier magistrat du pays…

Après des éléments de la magistrature, des hauts fonctionnaires de l’Etat, des officiers supérieurs de la police et de la gendarmerie, Ousmane Sonko s’en prend vivement aux dignitaires religieux. Ceux-ci sont l’objet d’acharnement, d’insultes, de menaces de toutes sortes de la part d’Ousmane Sonko et de ses sbires. Jamais, l’establishment religieux n’avait subi de tels affronts ici au Sénégal.

Or, on peut toucher à tout chez les Sénégalais sauf leurs confréries. Un Sénégalais peut accepter toutes sortes d’insultes, mais il n’acceptera jamais qu’on s’en prenne à son marabout. Or, en dévoilant son véritable visage de Salafiste dangereux prêt à mettre le Sénégal dans une instabilité chronique et permanente, Ousmane Sonko s’est attaqué aux cités religieuses, un front très sensible.

La cité religieuse de Touba est très remontée contre lui. Ousmane Sonko a osé franchir l’interdit, en bafouant les règles tracées par le vénéré guide religieux de Touba. Ousmane Sonko a osé faire plonger Mbacké et Touba, durant toute une après-midi dans la tension. A Mbacké, de violentes manifestations s’y sont produites. Tout ceci, parce que, Ousmane Sonko a osé défier l’autorité des guides religieux à Touba. Le khalife général des mourides par la voix de son porte-parole, a même été obligé de monter au créneau pour indiquer une fois de plus les limites à ne pas franchir à Touba et à Mbacké.

Malgré tout, ça n’a pas empêché des illuminés de chez Pastef, à prendre d’assaut les réseaux sociaux pour abreuver toutes sortes d’insultes à l’endroit des guides religieux. Aujourd’hui, toutes les confréries au Sénégal sont très remontées contre Ousmane Sonko, désigné comme étant un homme qui veut plonger le Sénégal dans le chaos. Ousmane Sonko attaque à présent les foyers religieux au Sénégal. Il ne manquait plus que ça. N’est-ce pas un membre du PASTEF qui vient de déclarer qu’une fois que leur parti sera au pouvoir, les Sénégalais ne vont plus se mettre derrière un chef religieux.

La réaction de Touba qui découvre le véritable visage du leader du Pastef est très ferme. L’annulation du meeting du PASTEF du 24 février qui était prévu à Mbacké, est une illustration de la colère de Touba contre lui. Ousmane Sonko s’est attiré tout seul, les foudres de chefs religieux. A Ndiassane, à Thiénaba…les réactions tonnent de toutes parts. La cité de Médina Baye s’est déjà exprimée vivement sur le sujet.

Comme on pouvait s’y attendre, à Tivaouane, on ne tonne pas de colère à l’endroit de la tête de file de PASTEF. Même si, la cité de Tivaouane est divisée entre les pro Sonko qui sont chez Moustapha Sy et les anti Sonko qui sont des proches du Khalife Général des Tidianes.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn