À 52 ans, Pamela Anderson n’a pas dit son dernier mot. En témoigne le dernier shooting photos qu’elle publie sur son compte instagram et où on découvre sa silhouette de rêve dans un body transparent. Découvrez cette photo torride dans la vidéo ci-dessous :

Pamela Anderson : une silhouette de rêve

Depuis qu’elle commence sa carrière dans les années 90, Pamela Anderson est devenue l’icône de toute une génération. Sulfureuse, emblématique, la magnifique blonde ne cesse d’enflammer les fantasmes de tous ceux qui la croisent. Or, à 52 ans, elle est bien décidée à conserver cette réputation.

Et après sa récente rupture avec Adil Rami, elle retourne aux États-Unis pour se ressourcer mais également, pour s’offrir un shooting photo sublime. D’ailleurs, c’est l’occasion pour nous de la découvrir ou plutôt, de la redécouvrir, dans un body transparent absolument sublime et qui met largement en avant sa plastique de rêve.

Une jolie revanche

Il y a peu, nous apprenions la séparation de Pamela Anderson avec Adil rami. Visiblement, ce dernier n’avait pas tourné la page avec son ex et continuait à entretenir des relations proches avec la jeune femme. Et lorsque la blonde sulfureuse découvre le pot aux roses, tout se brise ! Alors en retournant aux États-Unis, elle était bien décidée à prendre sa revanche.

Et c’est chose faite ! Dans ce shooting magnifique, on la découvre en lingerie et notamment, avec un body en dentelle et une pose hyper sexy. D’ailleurs, nombreux de ses abonnés n’ont pas hésité à commenter les fameux clichés. Et parmi eux, on trouve même un commentaire de Paris Hilton, la riche héritière, qui n’a pas pu s’empêcher de la complimenter. Quant à la légende qui accompagne les photos, elle est sans équivoque : “L’ennemi de l’amour n’est jamais extérieur, ce n’est ni un homme ni une femme, c’est ce qui manque à l’intérieur de nous.” Voilà qui est chose faite !