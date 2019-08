Pape Diop prend les devants sur le gouvernement vacancier

Pape Diop, ancien maire de Dakar, député de l’assemblée nationale, président du sénat de de 2017 à

2012 et président de la convergence démocratique BOKK GUIS GUIS a tenu une conférence de presse

ce jeudi au siège de son parti, sous la présence entre autres du député à l’Assemblée national Bara

Doli.

À l’entame, il a fait le bilan de BOKK GUIS GUIS qui : “ s’est engagé dans les batailles électorale , avec

les locales de 2014, le référendum de 2016, les législatives de 2017 dans le cadre de la coalition

gagnante WATTU SENEGAAL et une contribution active à l’élection présidentielle de 2019…”. Sans oublier que : “ le parti lui seul ou en coalition lors des élections locales en 2014 avait remporté 29 collectivités locales dans le territoire national”.

Pape Diop poursuit avec les objectifs de l’installation du secrétariat exécutif national, écrit dans le

communiqué en ces mots: “Conformément aux textes du parti, le président avait procédé depuis le

04 juillet 2019, à la mise sur pied d’un secrétariat exécutif National provisoire, chargé entre autre missions de l’administration, l’intendance et le suivi des activités du parti….”.

Selon Pape Diop, ce secrétariat exécutif national installé ce jeudi permettra un élargissement des

activités du parti sur tout le territoire national à travers une gestion rapprochée avec l’ensemble des

militants du Sénégal pour avoir un parti dont la gestion de la direction sera partagée.

Pour terminer, monsieur le maire n’a pas manqué de tacler Macky Sall à propos des vacances

présidentielles qui défraient la chronique ces derniers jours. En effet, Pape Diop juge indigne et

anormale ces vacances au moment où le pays se trouve dans d’innombrables problèmes : “ Un

homme politique digne de ce nom et qui croit en ce pays, ne laisserai pas Le Sénégal pour aller se

reposer hors du pays”.

Mareme Barham Mangane pour Xibaaru