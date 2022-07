Pape Mademba Biteye : « Je n’ai que Kaolack qui m’a tout donné »

Les Kaolackois se sont réunis en un seul homme pour faire en sorte que leur région fasse partie des plus propres. En ce sens, ils ont initié le programme « Kaolack ville propre ». Présent au cérémonie de lancement, le directeur général de la Senelec, Pape Mademba Biteye, s’est adressé aux Kaolackois.

Voici l’intégralité du discours qu’il a tenu :

On ne le dira jamais assez, l’union est belle, l’union est rassurante, l’union est salvatrice.

Kaolack m’apparait aujourd’hui encore plus splendide et encore plus riche de promesses quand je vois notre assemblée du jour où ses fils et filles les plus illustres ont décidé de se réunir pour la bonne cause, ont décidé de se retrouver pour répondre à l’appel solennel de SEM le Président de la République.

C’est pourquoi mes premiers mots vont à l’endroit de mon frère le Maire Serigne Mboup pour son exemplaire hauteur d’esprit et pour sa généreuse conscience des enjeux énormes auxquels notre cher Kaolack fait face et qui nous interpellent tous.

Des enjeux qui exigent l’union des cœurs et des forces et le Maire a su répondre à cet appel de l’histoire. Je voudrais aussi remercier et rendre hommage à toutes les femmes et hommes mus par le désir de porter le destin de Kaolack et qui sont prêts à s’investir dans cette optique nous permettant ainsi de regarder l’avenir de cette ville du centre avec plus de sérénité.

Le fait que nous soyons tous réunis en ce lundi d’hivernage montre que nous sommes vraiment dans le temps de l’action.

Je compte sur le soutien du Maire et de tous ses collaborateurs et amis pour réussir le pari du développement et de l’essor de Kaolack et je le remercie pour sa disponibilité et sa volonté de mettre en avant les vertus de l’inclusion et de la solidarité pour le salut de notre capitale du Saloum.

Faut-il donc le rappeler. Nous ne sommes pas dans le symbolisme, ni dans l’incantation encore moins les coups d’éclat. Nous sommes déterminés à agir pour changer notre environnement, notre cadre de vie bref notre cher Kaolack.

Cette entreprise ne peut trouver de salut que lorsque nous, les fils et les filles de cette ville charnière ensemble décidons de prendre en charge son renouvellement et c’est tout le sens de ce rendez-vous.

J’en profite, par ailleurs, pour saluer l’engagement, le professionnalisme et le patriotisme de mon frère et partenaire Mass Thiam car je sais que le Sénégal peut compter sur lui, Kaolack peut compter sur lui.

Pour ma part, je n’ai que cette ville qui m’a tout donné et à laquelle je dois tout. Je ne serais jamais dans une logique de repos lorsque je vois qu’il y a une tâche à accomplir dans ma ville natale.

Force est de constater que nous avons du travail à faire pour rendre à Kaolack son lustre d’antan et assurer que tous les coins et recoins de cette ville soient à la hauteur de notre désir de bien-être qui commence par un cadre salubre, accueillant et saint.

C’est ce qui explique notre volonté de faire de cette journée non seulement une réussite mais surtout le coup d’envoi d’une nouvelle dynamique de salubrité qui devra intégrer nos mœurs collectives et individuelles de manière irréversible.

C’est aussi une journée de l’unité, de la concorde et de l’inclusion.

Je suis confiant et optimiste en ce qui concerne cette perspective car je sais dans mon for intérieur à quel point vous tous qui êtes ici présents tenez à Kaolack et à son épanouissement.

Que le travail commence et ne s’arrête que lorsque nous aurons mis nos mains dans les quatre coins de cette ville.

Ce travail multiforme portera sur le renforcement mobilier de la ville, sur le curage d’axes stratégiques sans oublier bien entendu le déblayage et le désensablement des zones urbaines.

Ensemble pour un Kaolack resplendissant et propre.