Pape Sarr plaide pour le rapatriement des sénégalais du Liban

Les frappes israèliennes au Liban se sont intensifiées ces derniers temps entraînant désastre et désolation et il est logique que les sénégalais expatriés au Liban aient envie de rentrer au bercail. Les informations reçues dans nos médias et relayant l’imminence d’un rapatriement de nos compatriotes du Liban par un certain Albert BOCANDE, parlent de 900 personnes concernées dont 700 libanais disposant aussi de la nationalité sénégalaise. Je tiens à signaler que le séjour de sénégalais non libanais au Liban est toujours conditionné par la prise en charge d’un libanais chez qui vous devez strictement résider et rien dans votre vie au Liban ne peut se faire sans l’autorisation du libanais tuteur qui s’engage quelque soit votre âge à vous donner le gite et le couvert.

Ce sont là les informations qui nous sont fournies par le comité régional FSD Liban. Nos membres de la fédération des sénégalais de la diaspora qui se sont organisés dans ce comité régional du Liban, ont passé beaucoup de temps à nous parler de cette espèce d’esclavage qui ne dit pas son nom et qui fait que les sénégalais (qui ont été souvent boys ou bonnes à tout faire de leur patron libanais) sont souvent maltraités et violentés et n’ont pas toujours de liberté de se mouvoir et de décider par eux même. A ce stade des bombardement, la FSD signale ces états de fait et sollicite de l’Etat un maximum de clairvoyance pour que les premiers qui rentrent dans les avions pour tout rapatriement soit d’abord des sénégalais non binationaux, trompés par une offre de voyage idyllique qui s’est souvent finie par un esclavage ou une exploitation inhumaine.

Aucun sénégalais émigré n’a de droit au Liban et ils n’existent que par leurs patrons dont ils font partie presque des propriétés au même titre que les chiens et les chats. Voilà en substance ce que nous a révélé Awa SY de Beyrouth qui n’a cessé de nous informer de sénégalais ou de sénégalaises battu puis rapatrié au Sénégal sans sous et sans affaires. Il nous semble que la parole devrait être donnée à ces émigrés sénégalais qui souhaitent revenir dans ce pays afin qu’ils dénoncent ces libanais ayant la nationalité sénégalaise qui les auraient séquestré, violé, frappé, et abusé. Redonner leur dignité à ces sénégalais trompés dans leur recherche d’opportunités au Liban c’est d’abord les rapatrier en priorité avant de penser à un seul libano-sénégalais.

De même, il faudra qu’on vérifie le degré de laxisme des ces autorités sénégalaises ayant travaillé au Liban qui ont laissé de telles exactions se faire si tant est qu’elles existent. Nous ne pouvons naturellement rien affirmer de précis et de sûr mais nous avons été souvent alertés par notre responsable à Beyrouth en qui nous avons confiance. Nous devons à présent exiger des libanais cette réciprocité dans le traitement et dans l’accueil qui permet à ce peuple qui subit des traumatismes de guerre de pouvoir vivre décemment et en toute liberté dans nos pays. Le Jubanti est aussi à ce prix et il va falloir faire l’appoint. Sincèrement

Pape SARR

Duc de Diapal

Pdt de la FSD

Internationale

Tête de liste de la Coalition

Pole Alternatif 3ème Voie

Kiraay ak Natangue

Département de Louga