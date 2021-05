Pape Sarr sur le nouveau découpage : « Que personne ne vienne nous parler de Gerrymandering »

Keur Massar a connu ces dernières années une dynamique démographique fulgurante et très vite la population s’est démultipliée au point d’atteindre le seuil critique à partir duquel la Commune est forcément devenue une macrocéphalie à l’échelle de la vieille banlieue pikinoise. Pikine dès lors ne pouvait plus continuer de porter une commune aussi importante du point de vue des équilibres eco géographiques. C’est donc légitimement que l’équipe municipale a songé à demander à passer en département autonome pour pouvoir amorcer un recentrage à partir de Keur Massar qui pouvait en plus servir à corriger les disparités et déséquilibres du découpage politicien de La gouvernance sophiste de Wade. Le Président de La République semble s’être résolue à faire marcher un développement à partir des terroirs et des unités communales de base sur l’ensemble du Sénégal. C’est bien cela La promesse de l’acte III qui prône un développement économique inclusif porté par les territoires. Le principe est que la territorialisation des politiques publiques doit avoir pour conséquence un développement à la base qui porte les leviers de La croissance. Autant La suppression des Villes est une aberration dans le projet consistant à créer et à renforcer des métropoles territoriales, autant quand on accède à la requête consistant à passer Keur Massar en département on doit bien se dire que cette décision entraîne un rééquilibrage systématique et donc un redécoupage territorial. C’est logique et que personne ne vienne nous parler d’entourloupe électorale ou de gerrymandering. Le redécoupage tend à équilibrer les populations et les superficies de nos territoires, en tenant compte des potentiels économiques porteuses de développement de manière à ce que tout le monde ait les possibilités de s’agripper à quelque chose. Ces populations de Kounoune, Keur Ndiaye Lo et alentours, qui se plaignent et manifestent à tout va, revendiquant la création de leur propre commune, sont dans une vision politicienne de la gestion des territoires et cherchent à avoir une mainmise sur la gouvernance de leur affaires. S’ils sont majoritaires comme ils le disent qu’ils briguent et gouvernent la nouvelle commune de Sangalkam si tant est qu’ils sont plus nombreux comme ils le disent. C’est cela la bonne réplique. Il y’a des normes et des logiques pour créer une commune or celle observée pour créer la nouvelle commune de Sangalkam rattachée à 5 ou 6 villages de Bambilor n’est que la suite logique de la création du nouveau département de Keur Massar. Deux ou trois politiciens intéressés, tirent les ficelles et tout le monde se met à crier avec les loups. Ce n’est ni sérieux ni responsable. C’est comme ces gens de Hann Maristes qui croient devoir sortir de Hann Bel Air pour avoir leur propre commune, histoire de satisfaire leur égo de parvenus. Il faut arrêter ce cirque !!! La décentralisation est un processus itératif difficile mais elle a des logiques compréhensibles et si la métropolisation annoncée doit permettre de mettre en place des établissement publics de coopération intercommunales pour pouvoir doter les métropole de fiscalité propre, alors il est recommandé d’aller vers de grands ensembles et surtout pas de découper partout de mini collectivités de 5 ou 6 villages. Je ne suis pas d’accord avec tout et quand l’Etat déraille je le dis tout haut, mais on ne peut accepter n’importe quelle raillerie insensée.

Oui L’Etat a beaucoup péché à faire du participatif pour lancer les réformes au début de l’acte III, Idem quand il s’est agi de créer de nouvelles métropoles, parce que ces choses demandent beaucoup de consultations et de conciliations et je l’ai dit et écrit. J’ai dit ce que j’avais à dire sur la suppression des Villes qui reste pour moi un premier niveau pertinent de mutualisation au niveau des centres urbains. En son temps beaucoup d’experts étaient sortis du bois pour fustiger ce qu’ils ont voulu appeler du gerrymandering pour s’accommoder de leur éternelle opposition à toute idée venue du pouvoir. Pour dire vrai il n’en est rien car la suppression annoncée des Villes serait alors du gerrymandering à l’envers puisqu’il est question ici de supprimer et non de découper ; ce qui ne change rien fondamentalement à la réalité des territoires communaux. Je pense plutôt que nos experts comme Abba Mbaye et surtout Amadou Sene Niang se sont trompés de bonne foi en parlant de gerrymandering à ce stade. Ils ont quand même administré certaines vérités et La première et pas la moindre est d’abord le principe de participation. On ne peut pas décentraliser en adoptant du top down dans la mise en œuvre du processus, or depuis l’annonce de l’acte III tout nous tombe de la volonté simple du Président de La République. Heureux que des conseils soient convoqués d’urgence pour arrondir les angles sur les territoires concernés car tout changement sur les échelles de territoire a forcément une conséquence lourde sur le vécu et l’avenir des populations concernées. Il faut bien se dire que même si les volontés sont d’abord politiques, les processus de décentralisation appellent toutes les couches de la société, au collectif et au participatif sur toutes les décisions qui touchent au bassin de vie et au territoire du quotidien. Je ne fais pas cas des vociférations intéressées d’un rustre comme Barthélémy DIAZ ou les fumisteries et autres arguties connues de Bamba Dièye, l’héritier sanguin et bavard du FSD BJ. Ces gens sont dans la basse politique politicienne et ne peuvent pas se souvenir des micmacs qu’ils ont tant décriés sous Wade avec le découpage de Sangalkam. Je ne fais pas non plus l’éloge du Ministre, Oumar Gueye Ministre des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire, mais à part sa bourde explicative sur La Ville qui ne serait pas une Commune, on doit reconnaître que son ministère abat un travail de titan sous la direction de l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire. Le découpage proposé, tout bien scruté, n’a rien de politicien et ne change pas vraiment les choses dans la répartition actuelle des forces politiques sur La presqu’île du Cap Vert. De plus il répond à une recherche d’équilibre éco géographique qu’il est fondamental de penser cohérent pour que les communes et départements de la métropole internationale du Grand Dakar puissent asseoir un schéma d’aménagement parfaitement intégrable aux prévisions du PNADT. Que personne ne vienne nous parler de gerrymandering !! Espérons juste que la suppression des Villes, premier niveau de mutualisation avant la Métropole soit oubliée. Et si on opte pour une départementalisation urbaine des commune de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Thiès, et désormais Keur Massar, alors qu’on rétablisse les choses pour que tous les départements aient la compétence jusqu’ici dévolues aux seules villes. L’affaire de Rufisque a ainsi été vite réglée puisque ses Communes urbaines sont désormais rattachées à Keur Massar. De quoi faire taire le grand frère Seydou DIOUF et le Ministre Ismaëla Madior FALL qui ne peuvent plus se prévaloir d’une Ville de Rufisque au sens d’une intercommunalité regroupant des communes urbaines. Thiowli diekh takk pour Rufisque au moins.

Quoiqu’il arrive, Keur Massar 46eme département du Sénégal sera désormais une réalité dans le processus de décentralisation. Souhaitons et prions que ces changements soient porteurs de développement et participent à relever les défis annoncés. Amine « barké wérou kor, barké Laylatoul Khadr » !!!

Pape SARR