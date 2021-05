Pourquoi Mbaye Ndiaye en veut à Amadou Ba….2 vidéos montrent tout

Le diable est partout surtout dans les cœurs des jaloux. L’on se demande pourquoi le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye est tout aussi remonté contre Amadou Ba. On se disait qu’il lui en voulait parce qu’Amadou Ba était ministre. Le limogeage de ce dernier du gouvernement en fin octobre 2020 n’a pas atténué la jalousie de Mbaye Ndiaye à l’encontre de celui qui est désormais ex ministre. Pis, il veut la mort politique d’Amadou Ba. Et c’est la conférence religieuse des femmes de Benno des Parcelles Assainies qui s’est tenue le samedi dernier qui va nous révéler pourquoi Mbaye Ndiaye en veut terriblement à Amadou Ba.

Lors de cette conférence religieuse, le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye, a tiré, sans qu’on ne comprenne pourquoi, sur l’ancien ministre Amadou Bâ. Le chargé des structures de l’APR, Mbaye Ndiaye, a invité son camarade de parti à ne pas tenter de « concurrencer le Président Macky Sall ». Mbaye Ndiaye a aussi invité le responsable de la mouvance présidentielle aux Parcelles Assainies de faire attention aux personnes qui l’entourent. Ces mots lancés par M.Ndiaye dans une conférence religieuse, en plein ramadan, montre la haine qui ronge le cœur de ce dernier.

Après des investigations faites, Xibaaru est en mesure de vous dire pourquoi Mbaye Ndiaye s’est comporté de la sorte lors de ce rendez-vous. Dans deux éléments visuels parcourus par la rédaction, on comprend mieux cette haine nourrie par Mbaye Ndiaye. Dans la première vidéo (en-dessous) l’on voit clairement le ministre d’Etat qui peine à faire bouger les habitants des Parcelles. En effet, lors de son arrivé à la conférence religieuse des femmes de Benno Bokk Yakaar il a été royalement ignoré par l’assistance. Une pilule qu’il n’a surement pas digérée. Voici la vidéo de l’arrivée de Mbaye Ndiaye…

Contrairement à Mbaye Ndiaye, son éternel « rival » a eu droit aux honneurs. Amadou Bâ a eu droit à un accueil royal. L’ancien ministre des Affaires Etrangères a eu droit à un « standing ovation » de la part des femmes de Benno Bokk Yakaar des Parcelles Assainies. Comme quoi elles portent toujours Amadou Bâ dans leur cœur. Comme l’atteste cette seconde vidéo.

En fonction de ces deux vidéos on sent que le ministre d’Etat, a voulu mettre en mal son camarade de parti avec le Chef de l’Etat. « Il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que c’est toi plutôt que d’écouter le président Macky Sall. Personnellement, je n’ai jamais dit à qui que ce soit de vous soutenir. Que les gens arrêtent d’être des hypocrites. Celui qui m’intéresse, c’est le président Macky Sall. Je dirai aux Parcellois de vous soutenir mais, dans la logique d’être auprès du président Macky Sall »…ces mots de Mbaye Ndiaye vont littéralement dans le sens d’obscurcir les relations entre le Chef de l’Etat et son ancien ministre.

Les prochaines échéances électorales seront décisives pour les deux hommes. Mais une chose est sûre, le Président Macky Sall ne peut pas compter sur le ministre Mbaye Ndiaye qui est incapable de réunir une seule personne pour gagner les Parcelles Assainies, lors des prochaines joutes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru