Parcelles : Amadou Bâ et Moussa Sy invités à s’unir pour la victoire

L’INTELLIGENCE POLITIQUE RECOMMANDE L’UNION

Ce contexte politique actuel incertain pour la majorité présidentielle dans le département de Dakar et ce climat social plus ou moins défavorable doivent alerter et exiger de la coordination de l’APR des Parcelles Assainies une démarche inclusive. Ni l’intelligence politique ni les défis de l’heure face à un électorat urbain aussi complexe que celui de la capitale ne recommande une démarche d’exclusion d’une quelconque force à la veille de ces élections municipales. Certes aux Parcelles Assainies, l’APR et ses alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar ont toujours gagné les élections nationales depuis 2012 mais la défaite des municipales de 2014 face au maire sortant Moussa SY mérite une évaluation exhaustive. Il est important de rappeler qu’à l’époque, l’édile de la commune des Parcelles Assainies a gagné sous la bannière de la coalition Taxawou Dakar avec 15.000 voix contre 5.000 pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Il est également important de souligner que lors des élections présidentielles de 2019 le maire a contribué à la victoire du président Macky Sall au premier tour dans la commune. Ainsi face au défi électoral qui s’annonce en 2022, aucune force locale n’est à négliger ni à combattre. D’autant plus que, lors de sa déclaration de kaffrine (tournée économique), le Président Macky Sall a appellé à la retenue et a demandé aux militants d’attendre ses orientations. Par conséquent, dans le soucis de calmer les esprits et de ramener la serinité, le ministre d’État Mbaye NDIAYE doit prendre son bâton de pèlerin afin d’inviter autour d’une table le maire Moussa SY et le ministre Amadou BA qui depuis son arrivée aux Parcelles assainies ne cesse de travailler pour une dynamique unitaire.

En revanche, toute autre démarche participerait à défier le président Macky Sall et à anticiper une implosion de la majorité aux Parcelles Assainies.

Pape THIAM

Responsable Politique Apr

Parcelles Assainies