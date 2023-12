Paris : Thierno Alassane Sall termine sa tournée européenne en apothéose

Après un périple de 2 semaines l’ayant conduit à Lyon, à Bruxelles, à Barcelone, à Cervera, à Lérida, à Girona, à Châtenay-Malabry et à Etampes, ce samedi 2 mai, le centre socio-culturel Louise Michel d’Asnieres-sur-Seine a refusé du monde pour accueillir le député Thierno Alassane Sall, candidat déclaré à l’élection présidentielle de février 2024.

Dans une salle comble, dès l’entame de son propos, TAS a arrangué la foule venue venue des 4 coins de la région parisienne avec des points de son programme. Il a donné la plénitude des sujets sur lesquels il compte travailler dès les 100 premiers jours, si les sénégalais lui confiaient confiance au soir du 25 février.

Thierno Alassane Sall a répété qu’il voulait faire du Sénégalais la clinique de l’Afrique : en dotant le pays de plateau de santé relevé qui permettrait de capter toute la patientèle qui part se soigner en Europe ou dans le Maghreb. Il a évoqué son souhait de faire du Sénégal l’université de l’Afrique en connectant les réalités du continent à notre formation universitaire.

TAS souhaite également faire du Sénégal la PME de l’Afrique en dotant du Sénégal un outil industriel performant, en matière de transformation agroalimentaire et de création artisanale.

La diaspora a semblé être sensible au discours de TAS, qui de plus en plus grignote du terrain à Pastef, pour lequel cet électorat semblait jusqu’ici être une chasse gardée. L’APR également à perdu beaucoup de militants de ses rangs au profit de TAS.

De ce côté, l’implication de son coordonnateur en France, Aly BATHILY n’y est pas étranger. Son art politique lui a permis d’être en odeur de sainteté avec toutes les chapelles politiques de la diaspora, mais également avec bons nombres d’associations villageoises de développement local, d’associations d’étudiants et de femmes de la diaspora.

Pour preuve beaucoup de représentants de partis politiques et mouvements ont répondu à l’appel de la République des Valeurs de France. On notait la présence du parti ACT de Abdoul Mbaye, du mouvement Agir de Thierno Bocoum, du parti Awale de Abdourahmane, du PRP de Déthie Fall, USD deegou du doyen Amadou Barry, Un Autre Avenir d’Ibrahima Thiam et de beaucoup de mouvements et associations sénégalaises.

En définitive, ce meeting et plus globalement cette tournée européenne de Thierno Alassane Sall a été un succès selon ses camarades et cadres de France. Qui sait ? Peut-être qu’avec la reconstitution politique en cours, la Diaspora sénégalaise a trouvé son nouveau candidat en la personne de TAS.