Pas de baisse des prix…Pastef se perd dans son propre jeu

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) doit éviter les communications des réseaux sociaux. Des leaders du parti au pouvoir se sont perdus dans leurs explications. Emportés par la folie d’une baisse imaginaire des prix, ils ont voulu se substituer aux services des ministères du Commerce. Malheureusement, ils se sont lourdement trompés à tort ou à raison.

L’information a vite fait le tour de la toile. Des membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se sont précipités d’annoncer la baisse du prix de l’électricité. Des cadres du parti de Ousmane Sonko se sont même perdus dans cette exercice. D’autres sont même allés jusqu’à annoncer la baisse de certains denrées. Mais ces pastéfiens ont tout faux. Les membres du parti au pouvoir se sont perdus dans leur propre jeu.

Dans une publication sur les réseaux sociaux où il listait les réalisations du gouvernement, El Malick Ndiaye a parlé d’une «réduction drastique du coût de l’électricité». De son côté, Khadim Bamba Fall, coordonnateur des Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) des Sénégalais de l’extérieur et des migrants, a exhibé une facture qui est passée de 25.000 FCFA à 7.000 FCFA. Il a aussi annoncé une baisse du prix de la farine. De quoi pousser les patriotes à être fiers de leurs leaders.

Ce qui est loin de la réalité. Selon nos confrères de Soleil-check, la branche de vérification des faits du journal Le Soleil, aucune baisse du prix de l’électricité n’a été enregistrée. La Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE), seule habilitée à fixer les tarifs, a été catégorique. Contactée par la même source, elle a confirmé qu’aucune modification n’a eu lieu et qu’une communication officielle serait diffusée en cas de changement. Si la situation a changé, c’est sûrement dû aux conditions climatiques. Si les patriotes n’allaient pas vite en besogne, ils se rendraient compte que l’électricité baisse toujours en période de froid.

Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal a tenu à clarifier la situation sur la supposée baisse annoncée du prix de la farine. Amadou Gaye a rappelé que la dernière réduction significative du prix du sac de farine remonte au 21 juin 2024, date à laquelle le coût de la farine avait baissé, entraînant à son tour une réduction du prix de la baguette de pain, qui était passée de 175 à 150 francs CFA. Une baisse qui avait été jugée insuffisante par les boulangers, qui avaient exprimé leur souhait d’une réduction plus importante, de l’ordre de 4.000 francs CFA.

Amadou Gaye a fermement condamné la diffusion de cette fausse information et a dénoncé son caractère manipulatoire. Il a insisté sur le fait que de telles rumeurs ne font qu’aggraver la situation et créent de la confusion parmi les boulangers et les consommateurs. « Nous condamnons ce genre d’information qui n’est que pure manipulation », a-t-il déclaré dans la vidéo, appelant à plus de rigueur et de transparence dans la gestion des prix des produits de consommation.

Pastef ne le sait pas mais il ne rend pas service au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au premier ministre Ousmane Sonko. Les fausses déclarations et les fausses annonces de baisse ne font qu’augmenter la colère des sénégalais. Celà pourrait aussi créer beaucoup de problèmes entre les clients et les commerçants. Les patriotes sont en train de jouer contre leur propre camp. Ils sont attendus sur des solutions et non sur plus de problèmes. Voilà pourquoi les leaders de Pastef doivent éviter les polémiques de bas étage sur les réseaux sociaux.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn