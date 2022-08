Passation des marchés : l’ADR défend La SENELEC, la SAR et PETROSEN HOLDING

Communiqué de l’ADR sur la Soustraction de la SAR, SENELEC et Pétrosen holding du code des marchés publics.

Longtemps reconnu comme un havre de paix, un pays de dialogue et de consensus, le Sénégal traverse un contexte politique singulièrement particulier qui inquiéterait toute conscience avertit.

L’intolérance et la haine ont tellement hanté certains esprits au point de vouloir inventer des formules peu orthodoxes ou du moins, inconnues dans notre tradition républicaine et dans l’espace politique malgré les nombreux soubresauts que notre pays a traversé. Jamais des complots entre une certaine classe de la société civile et l’opposition ne sont fondés uniquement que sur de la désinformation, de la manipulation de l’opinion et le sabotage des projets porteurs de développement. S’y ajoute une volonté manifeste de désacraliser nos institutions et les valeurs fondamentales qui sous-tendent notre république.

L’alliance pour la défense de la république (ADR) salue l’élan d’émancipation et la philosophie décomplexée qui animent les dernières générations d’intellectuelles mais si des loups vêtus en brebis s’en profitent malhonnêtement pour construire un pseudo-projet fait de manipulations et de rêveries, défendre la république devient alors un devoir citoyen qui justifie notre posture, notre engagement.

Les ambitions de développement ou du moins d’émergence porté par le Président Macky SALL apeurent ses adversaires et ses opposants. Malheureusement, ils ont peu d’arguments crédibles et convaincants face aux innombrables réalisations et à la pertinente politique sociale, qui soulage les personnes vulnérables et leurs familles lesquels

Comme ils ne veulent pas baisser leurs gardes et capituler tout bonnement, ces laudateurs s’adonnent à la manipulation émotionnelle et à la victimisation.

Sans scrupules, ni patriotisme ils s’attaquent maintenant aux orientations politiques et économiques les plus pointues du gouvernement en place. Lesquelles ne sont fondées que sur la volonté de satisfaire les besoins de la population de façon pragmatique.

En effet, pour l’ADR, le choix du gouvernement de céder un lopin de terre du site de Dantec pour financer la construction et l’équipement de la même structure n’est ni un détournement d’objectif, ni du vandalisme foncier mais plutôt une stratégie d’éviter des prêts à long termes dont les intérêts sont souvent insupportables.

D’ailleurs, pour l’ADR, cette pratique est connue de beaucoup de citadins qui vendent une partie de leurs patrimoines fonciers pour investir ailleurs ou construire le reste. Sachant que le foncier fait partie intégrante de notre patrimoine dont l’Etat est le seul maitre, les acharnements orchestrés par une frange de la société civile et des politiciens véreux me semblent impertinents et mieux ils concourent à ralentir l’élan de progrès que le Sénégal a emprunté.

La manipulation la plus dangereuse et à la fois paradoxale reste cette polémique sur la soustraction de quelques entreprises pétrolières, énergétiques ou gazeuses du code des marchés publiques.

En effet, considérant la lourdeur des processus dans la passation des marchés publics ;

Considérant les pannes répétées des machines et autres intrants nécessaires au fonctionnement de la SENELEC ;

Considérant l’hyper compétition dans l’environnement des hydrocarbures

Tenant compte que la SAR qui était jusqu’à un passé récent une société privée et que c’est juste avec la recapitalisation qu’il est devenu public

Nous de l’ADR défendons que la mesure concernant l’extirpation de de la SENELEC du SAR, de PETROSEN HOLDING et ses filiales, du RESEAU GAZIER du Sénégal ainsi que de l’INSTITUT NATIONAL DU PETROL ET DU GAZ reste une stratégie de fast track à saluer et une opportunité qui les permettent à ces entreprises, nos seulement d’assurer une production et une distribution plus efficace mais surtout de faire face à la concurrence du marché qui ne laisse aucune chance aux lenteurs et tâtonnement qui jusque-là, anéantissaient ces services.

Si Birahim Seck du forum civil en bon pessimiste animé d’envi de diaboliser le régime tente maladroitement à nous faire croire à des tentatives de mal gouvernance, nous lui rappelons qu’il est souvent le premier à décrier les insuffisances de la SENELEC.

Or seule la panne d’une machine qui coûte plus de 15 millions nécessite un appel à candidatures qui obéit à un processus lent et échappe souvent aux fournisseurs nationaux. Au moment où cette situation empêche à des milliers de ménages et des entreprises d’avoir accès à l’électricité, il y’a très souvent des fournisseurs de la boîte qui pouvait gérer directement la situation en moins de 4 heures de temps ; malheureusement, le code reste toujours un goulot d’étranglement. Alors devons-nous continuer à pleurer notre sort à cause d’un code que nous pouvons contourner légalement ?

L’ADR invite Monsieur forum civil et ses acolytes mais également l’opposition qui prépare déjà son angle d’attaque puisse qu’ils veuillent rétorquer ces mesures comme intrants de manipulations à savoir raison garder face aux intérêts supérieurs de la nation. Car les acquis des organisations publics dépassent les personnes et leurs régimes ; ce sont des patrimoines que tout citoyen doit défendre.

Il faut signaler à Seybani SOUGOU, que l’article 2 du code de passation des marchés publique souligne à l’entame du paragraphe la possibilité de dispositions contraires.

D’ailleurs l’article 25-1 qu’il a convoqué pour manipuler certains citoyens colle plus au contexte d’extirpation puisque pour assurer le bien-être de la population, il faut ici, lui garantir une production et une distribution suffisante des énergies et des hydrocarbures qui occupent une place sans précédent dans le vécu quotidien de la population.

Et pour votre information, l’extirpation n’occulte guerre les mesures de contrôle et de réglementation puisque des tableaux de bords seront forcément mis en place.

En faisant recours à la décision N°058/18/ARMP/DEF du 25 avril 2018, relative pour rappel au souhait de soustraire la SENELEC aux dispositions du code des marchés publics, Monsieur Sougou oublie qu’il prouve sans en rendre compte l’attention que le régime porte au bon déroulement des marchés publique. Tu sais pertinemment que ce n’est pas à l’ARMP d’autoriser cette mesure car incompétent. Cependant rien qu’en signalant que depuis des années, ce besoin est à l’ordre du jour justifie la pertinence d’y remédier.

En convoquant cet argument vous vous êtes sûrement rendu compte que ce n’est pas une mesure évènementielle, inventée et taillée pour organiser un pillage comme vous le dite. C’est plutôt le résultat d’un travail effectué pendant des années par des techniciens et des comités de pilotage de ces secteurs.

Dès lors force est de reconnaitre que le Président Macky SALL n’a fait que son devoir régalien ; signé objectivement un décret qui a été initié par les organes compétentes, autrement, les techniciens en charge de la question. Alors pourquoi vouloir politiser une pratique normale et porteuse d’un changement pragmatique ? Ignorance ou malhonnêteté…

Notre Etat est jeune mais très avancé en termes de bonnes pratiques. Le président SALL est un militant de la bonne gouvernance même si vos préoccupations se limitent toujours à prouver le contraire, à le diaboliser aux yeux de la population sans retenu ni scrupule. Manipulation cynique ou désir d’accéder au trône ?

De toute façon je vous invite à penser à l’intérêt supérieur de la nation ; à l’avenir de la jeunesse très prometteuse avec l’exploitation des du pétrole et du gaz, si vous savez les parts qui les sont déjà réservés malgré vos contrevérités dont les effets plongent cette jeunesse dans le doute et développent de plus en plus une rupture de confiance chez eux. (J’invite cette jeunesse dont je ne doute point de leur intelligence à écouter avec réserves ces pyromanes).

Il est important de signaler que l’extirpation (la soustraction) de ses entreprises du code des marchés publique ne peut être un boulevard de liberté pour quiconque. Des tableaux de bords vont forcément encadrer toutes les transactions de fournitures.

En effet, les contrôleurs, les fournisseurs ainsi que les administrateurs de ses boîtes seront obligatoirement appelés à se référer à un manuel de procédures crédibles et certifié dans des domaines semblables. Et les mêmes institutions qui veillent sur les codes des commandes publiques auront un droit de regard sur ces nouvelles mesures.

Alors, sauf mauvaise foi, en quoi ces mesures peuvent être source de vandalisme ? Et dans tous les cas, le Président ne doit être mêlé dans ces genres de questions puisqu’il exerce pleinement ses droits et obligations à la matière. Ses intérêts se limitent dans le cas d’espèce à porter des mesures fortes pour mieux servir la population.

L’Alliance pour la Défense de la République (ADR) invite les acteurs politiques à la préservation des acquis du système gage d’un développement endogène et durable. Les acteurs politiques et syndicales de tout bord doivent être sensible aux problèmes de la jeunesse, le sous-emploi, le manque de formation et d’accompagnement ; ils doivent être sensibles à la pression qui hante de nombreux chef de ménage.

Heureusement que l’espoir est permis avec les nombreux programmes initiés par le Président de la république, M. Macky SALL tant pour assurer l’autonomisation de la jeunesse que pour alléger les ménages même si leurs impacts ne sont pas encore très visibles à cause des politiciens manipulateurs motivés uniquement par leurs intérêt crypto-personnel et par conséquent la conquête du pouvoir.

Appâté un peuple pour le conquérir c’est monté sur le dos d’un lion qui dort. Le projet politique doit être sérieux avec des fondements clairs et réalisables.

L’Alliance pour la Défense de la République (ADR) renouvelle son engagement au président SALL et s’engage à le défendre sans condition. Nous sommes déterminés à déconstruire les fausses représentations que beaucoup de citoyens ont finies par croire et qui nuit gravement à l’image de ce grand républicain doublé d’un panafricanisme sans commune mesure.

L’ADR invite les Sénégalais à continuer de croire aux changements réalisés et ceux qui sont en cours et qui finirons de faire du Sénégal un pays où il fera bon à vivre.

Mohamed MBOW, Psychologue Conseiller

Président de l’Alliance pour la

Défense de la République (ADR)