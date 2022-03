Passeports Diplos : Le procès des députés s’ouvre ce jeudi

Le procès de l’affaire des passeports diplomatiques s’ouvre ce jeudi 17 mars devant la chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Les députés Mamadou Biaye et Mamadou Sall ainsi que leurs coaccusés seront face aux juges. Les Echos, qui donne l’information, indique qu’«il est fort probable que le dossier, qui vient pour la première fois à la barre, soit renvoyé pour mise en état».

Les mis en cause de cette affaire sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux dans des documents administratifs et faux en écritures publiques authentiques. Les Echos rapportent que leur défense sera assurée par Mes Abdou Dialy Kane, Antoine Mbengue et Ciré Clédor Ly, entre autres.