Pastef sous pression…l’après-Diomaye-Sonko fragilise le parti

Après avoir porté Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko au cœur de l’alternance de 2024, la dynamique des « Patriotes » connaît une recomposition profonde. La séparation politique entre le président de la République, désormais adossé à Kiiraay Les Patriotes Républicains, et Ousmane Sonko, qui conserve la direction de Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), ouvre une nouvelle séquence. À cette rupture au sommet s’ajoutent les départs de responsables, les réajustements au sein de l’appareil d’État et une pression sociale persistante. Autant d’évolutions qui pourraient fragiliser davantage Pastef et modifier durablement les équilibres au sein de la majorité.

L’alternance de 2024 avait reposé sur une dynamique politique largement structurée autour du tandem Diomaye-Sonko et de Pastef. Le mouvement avait réussi à fédérer une importante partie de l’électorat autour d’un discours de rupture, de souveraineté et de transformation de l’État. Mais l’exercice du pouvoir a progressivement fait apparaître une nouvelle réalité politique. Désormais, les trajectoires du président de la République et du leader de Pastef ne s’inscrivent plus dans la même organisation politique, consacrant une séparation qui redessine les contours de la mouvance issue de l’alternance.

La création de Kiiraay Les Patriotes Républicains autour de Bassirou Diomaye Faye constitue, à cet égard, un tournant majeur. Face à ce nouveau parti présidentiel, Pastef demeure sous la direction d’Ousmane Sonko et conserve son identité, son appareil militant et son implantation politique. Cette coexistence de deux pôles issus d’une même dynamique électorale introduit une nouvelle concurrence au sein de l’espace politique des Patriotes. Elle pose surtout à Pastef la question de sa capacité à préserver son influence alors qu’une partie de la mouvance présidentielle se structure désormais autour du chef de l’État.

Cette recomposition intervient dans un contexte où le parti de Sonko doit également faire face à des mouvements dans ses rangs. Des départs et prises de distance de responsables ou de militants, notamment au niveau local, témoignent de repositionnements dont la portée devra être appréciée dans la durée. Ces départs affaiblissent le Pastef. La séparation entre les deux principales figures de l’alternance alimentent le sentiment d’une perte de cohésion au sein de la famille politique qui avait conduit au changement de pouvoir.

La question est d’autant plus sensible que Pastef doit désormais partager un espace politique qui lui était largement acquis durant les années d’opposition. La création de Kiiraay offre au camp présidentiel une nouvelle structure de mobilisation susceptible de concurrencer Pastef sur le terrain militant et électoral. À l’approche des prochaines échéances locales, cette configuration pourrait transformer la relation entre les deux camps en une véritable compétition pour le contrôle de l’espace politique issu de l’alternance. L’enjeu ne sera plus seulement de conserver une majorité, mais de déterminer quelle force sera en mesure d’incarner durablement le projet des Patriotes.

À cette recomposition politique s’ajoutent les contraintes de la gouvernance. Pastef, longtemps identifié à la contestation et à la promesse de rupture, doit désormais composer avec les réalités de l’État, les arbitrages économiques et les attentes immédiates de la population. La hausse du coût de la vie, les difficultés liées au pouvoir d’achat, l’emploi et les exigences de justice sociale constituent autant de dossiers sur lesquels le pouvoir est désormais jugé. Le capital politique accumulé pendant les années d’opposition ne peut, à lui seul, garantir la pérennité du soutien populaire.

Les changements intervenus au sein de l’appareil administratif participent également à cette nouvelle séquence. Les réajustements concernant des membres du gouvernement et plusieurs responsables d’organismes publics peuvent relever de choix de gouvernance et de la volonté de l’exécutif de réorganiser son dispositif. Ils sont néanmoins scrutés politiquement, notamment lorsqu’ils concernent des personnalités identifiées à l’une ou l’autre des composantes de la mouvance présidentielle. Dans ce contexte, chaque mouvement peut être interprété comme le reflet des nouveaux rapports de force entre les différents pôles du pouvoir.

Pour Ousmane Sonko et Pastef, le défi est donc double : préserver l’identité et la cohésion du parti tout en redéfinissant sa place dans un paysage politique désormais marqué par l’existence d’un pôle présidentiel autonome. La difficulté sera également de maintenir la mobilisation militante sans laisser la compétition politique entre les deux camps occulter les priorités de gouvernance. Pour Bassirou Diomaye Faye, la construction de Kiiraay représente la volonté de disposer d’un ancrage politique propre, distinct de celui de Pastef et susceptible de soutenir son action dans la durée.

Cette nouvelle configuration ouvre ainsi une période décisive pour la mouvance des Patriotes. La séparation entre Diomaye et Sonko ne signifie pas mécaniquement la disparition de Pastef, dont l’implantation politique reste un élément important du paysage sénégalais. Elle réduit toutefois l’unité qui avait caractérisé la dynamique de l’alternance et expose davantage le parti de Sonko à une concurrence venue de son propre espace politique. Entre la pression sociale, les repositionnements internes et la montée en puissance de Kiiraay, Pastef devra démontrer sa capacité à se réorganiser, à préserver sa base et à clarifier son projet.

La rédaction de Xibaaru