Patrice Motsepe a annoncé des visites au Sénégal et au Maroc

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, s’est exprimé ce dimanche au Caire à l’issue d’une réunion du comité exécutif. Face aux polémiques suscitées par l’attribution de la CAN 2025 au Maroc, le dirigeant sud-africain a multiplié les gestes d’apaisement.

Motsepe a adressé un message direct au Sénégal, dont la victoire célébrée avec le trophée a été annulée sur décision administrative : « Nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Nous sommes tous Africains », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité pour chaque pays de défendre les intérêts du football national.

Concernant le litige en cours, il a rappelé que la CAF respecterait la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), saisi par la Fédération sénégalaise. « Mon opinion personnelle n’a aucune importance. Je respecterai et appliquerai la décision du TAS », a-t-il affirmé.

Le patron du football africain a également réitéré son engagement contre la corruption et promis un traitement équitable pour toutes les associations membres. Il a annoncé une réforme de l’arbitrage et des règlements, afin de renforcer la confiance dans la VAR et les instances disciplinaires, et d’éviter les dérives observées lors de la CAN 2025.

Enfin, Motsepe a annoncé une visite prochaine au Sénégal, suivie d’un déplacement au Maroc, pour tenter de rétablir le dialogue. Dans le même temps, il a confirmé une évolution majeure : à partir de 2030, la Coupe d’Afrique des Nations passera à 28 équipes et se tiendra tous les quatre ans, rompant avec le cycle biennal actuel.