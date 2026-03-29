Véron Mosengo-Omba quitte la CAF !

Le Suisso-congolais Véron Mosengo-Omba a officialisé, ce dimanche 29 mars 2026, son départ du poste de Secrétaire général de la Confédération Africaine de Football (CAF). Dans une lettre adressée aux instances, il affirme vouloir se consacrer à des « projets plus personnels », après avoir, selon lui, « levé les soupçons que certains ont tenté de faire peser » sur sa gestion.

En fonction depuis 2021, Mosengo-Omba était pressenti depuis plusieurs mois pour quitter ses responsabilités, en raison notamment du dépassement de la limite d’âge fixée pour ce poste. Le Nigérian Samson Adamu, actuel Directeur des Compétitions de la CAF, apparaît comme le favori pour lui succéder.

« Après plus de trente ans d’une carrière internationale au service d’un football porteur d’unité, d’éducation et d’espoir, je peux me retirer sereinement, en laissant derrière moi une CAF plus prospère que jamais », écrit-il dans son message d’adieu.

Ce départ intervient dans un climat délicat pour l’instance continentale, régulièrement éclaboussée par des accusations de corruption et critiquée pour sa proximité jugée excessive avec Gianni Infantino, président de la FIFA. La polémique autour du retrait de l’organisation de la CAN 2025 au Sénégal, finalement attribuée au Maroc, illustre les tensions qui entourent la gouvernance de la CAF.