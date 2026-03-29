Candidature de Macky à l’ONU : Le Burundi recadre sévèrement le Rwanda

La querelle diplomatique s’envenime autour de l’échec de la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU. Au lendemain des sévères critiques formulées par le ministre rwandais des Affaires étrangères contre la présidence burundaise de l’Union africaine (UA), la réplique de Gitega ne s’est pas fait attendre. L’ambassadeur du Burundi en Éthiopie et auprès de l’UA, Willy Nyamitwe, a publié le 28 mars 2026 sur le réseau social X une réponse cinglante, dénonçant des propos « regrettables tant sur la forme que sur le fond ».

L’ambassadeur burundais s’inscrit en faux contre les accusations d’opacité et de violation des règles. Il rappelle que la procédure de silence, loin d’être irrégulière ou nouvelle, est un mécanisme décisionnel « bien établi » et fréquemment utilisé au sein de l’organisation panafricaine. Pour le diplomate, le fait qu’une vingtaine d’États membres aient choisi de briser ce silence ne témoigne pas d’une crise institutionnelle, mais prouve au contraire la vitalité et l’effectivité des consultations internes. « Aucune décision n’a été imposée aux États membres », insiste-t-il, soulignant que chaque pays a pu exercer souverainement son droit d’expression.

Le représentant burundais défend par ailleurs fermement l’action du président Évariste Ndayishimiye, actuel président en exercice de l’UA. Il rapporte que ce dernier a agi dans le strict respect de son mandat, citant ses instructions claires demandant à la Commission de l’Union africaine de soumettre la décision à la procédure de silence « selon les règles et procédures de notre Union ».

Le délai de 24 heures justifié par des problèmes internes

Concernant le point le plus controversé de cette affaire, à savoir le délai jugé expéditif de 24 heures laissé aux États pour se prononcer, Willy Nyamitwe dédouane totalement son président. Il précise que cette échéance critiquée n’a pas été fixée par Évariste Ndayishimiye, mais qu’elle résulte d’une « gestion interne au niveau de la présidence du Comité des représentants permanents (COREP) ». Une décision prise malgré les réserves préalables exprimées par le conseiller juridique et le secrétariat de l’institution. Il qualifie donc d’inexacte toute tentative d’attribuer cette responsabilité au chef de l’État burundais.

Au-delà des justifications procédurales, la sortie de l’ambassadeur burundais se veut un véritable recadrage à l’attention de son homologue rwandais. Il fustige une volonté d’exagérer l’affaire et de personnaliser inutilement ce qu’il considère comme un « processus institutionnel de routine ». Évoquant un ton « méprisant ou incendiaire », le diplomate met en garde contre des commentaires publics qui risquent de saper la crédibilité des institutions continentales et de donner « la fâcheuse impression d’un manque de discipline et d’expérience » dans la gestion des dossiers sensibles. Il invite finalement ses pairs à régler leurs divergences d’appréciation via les canaux diplomatiques traditionnels, prônant le retour à une diplomatie discrète basée sur le respect mutuel.

Source : Seneplus