Une femme se fait faire une injection dans les fesses…elle ne se réveillera jamais

Le 20 mars, une femme, âgée d’une quarantaine d’années, s’est rendue dans un appartement loué via Airbnb à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon, pour une intervention esthétique.

Une esthéticienne de 34 ans, assistée d’un collaborateur, lui a injecté de l’acide hyaluronique et de la lidocaïne dans les fesses.

Juste après l’intervention, la patiente a ressenti une vive douleur au thorax avant de faire un arrêt cardiaque et de s’effondrer.

La praticienne a pratiqué plusieurs massages cardiaques à sa patiente. En vain.

Elle a été relayée par le Samu et pompiers, arrivés sur les lieux, qui n’ont pu que constater le décès de la quadragénaire. Elle serait morte d’une embolie pulmonaire.

La praticienne se présentait comme une professionnelle de l’esthétique sur les réseaux sociaux et proposait des interventions à prix attractifs dans plusieurs villes, souvent dans des logements loués.

Cette femme de 34 ans a été interpellée et mise en examen pour homicide involontaire et exercice illégal de la médecine, puis placée en détention provisoire. Deux autres personnes ont également été mises en examen.

Source : F D