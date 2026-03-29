Une enseignante emmène son élève mineur dans sa voiture…la suite va vous choquer

Ashley Fisler, qui enseignait au collège Orchard Valley dans le canton de Washington, aux Etats-Unis, a été interpellée jeudi 19 mars.

Cette femme de 36 ans est soupçonnée d’avoir eu des relations sexuelles avec un élève mineur en 2021.

La présumée victime, désormais jeune adulte, a décrit aux autorités de nombreuses rencontres sexuelles avec l’ancienne professeur en sciences sociales dans sa voiture et sa salle de classe.

Mais le plus choquant c’est qu’il s’agit de la salle de classe dans laquelle le mari d’Ashley Fisler lui avait fait sa demande en mariage.

La victime présumée avait entre 13 et 16 ans à l’époque. Fisler est également accusée d’avoir envoyé des photos nues à cet élève.

L’ancienne enseignante risque désormais jusqu’à 20 ans de prison si elle est reconnue coupable de viols sur mineur.

Ashley Fisler restera en prison jusqu’à son audience de mise en liberté sous caution le 1er avril. La trentenaire nie les faits.

Source : F D